Este es el único hotel español de entre los 50 mejores del mundo en 2024

En Viajestic no solo hablamos de destinos, planes y restaurantes, también nos enfocamos mucho en los alojamientos que puedes encontrar en España (y fuera de ella). Recientemente, te hablábamos del hotel más antiguo de España y ahora queremos contarte que un hotel de nuestro país está entre los 50 mejores del mundo.

El Four Seasons Madrid se ha situado en la posición número 32 dentro del ranking The World's 50 Best Hotels 2024, siendo el único establecimiento español presente en esta clasificación que se dio a conocer ayer por la noche en Londres (Reino Unido).

El activo madrileño debutó en esta lista el año pasado, cuando ocupó el puesto 24 en la que era la segunda edición de estos premios de nivel mundial.

En palabras del director general y vicepresidente regional del Four Seasons Madrid, Alejandro Bernabé, "este galardón supone un espaldarazo al esfuerzo que todo el equipo del hotel realiza a diario para superar las expectativas de nuestros huéspedes y nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia".

Situado en el corazón de la capital entre la Puerta del Sol y el Barrio de las Letras, y a pocos pasos del Kilómetro Cero, todo ello dentro del complejo Centro Canalejas, el hotel madrileño cuenta con 200 habitaciones y suites, incluidas la exclusiva Suite Real y 22 residencias privadas Four Seasons.

Además, dispone de un restaurante en la azotea del renombrado chef español Dani García, su restaurante de inspiración asiática y el bar de cócteles ISA, un spa de cuatro plantas y una terraza con piscina cubierta junto con el acceso directo, a través de una bóveda de principios del siglo XX, al centro comercial de lujo Galería Canalejas.

La lista de The World's 50 Best Hotels 2024 está liderado por Capella Bangkok (Bangkok), seguido de Passalacqua (Lago Como), Rosewood Hong Kong (Hong Kong), que cierra el podio. Además, el top 10 lo completan Cheval Bank (París), The Upper House (Hong Kong), Raffles Singapore (Singapur), Aman Tokyo (Japón), Soneva Fushi (Maldivas), Atlantis The Royal (Dubái) y Nihi Sumba (Sumba).