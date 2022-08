Estas son las 4 formas que hay para conseguir la residencia y ciudadanía en España

Vivimos en un mundo interconectado, de eso no cabe ninguna duda. A día de hoy puedes pasar tus días en un país diferente al que naciste y no hay ningún tipo de problema en ello. La diversidad de culturas y de tradiciones que aporta las personas que vienen de diferentes países es una riqueza más que se le proporciona a un lugar.

En España tenemos una belleza sinigual, la prueba está en las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad y que son ideales tanto para visitar como para vivir. Por eso, es un destino muy solicitado por los inmigrantes para vivir. Para ello, el Gobierno de España, en la página web oficial de los ministerios correspondientes, informan de que hay distintas formas a través de las cuales puedes acceder a la residencia o a la ciudadanía española, sobre todo destacar que es posible acceder a ella sin necesidad de tener un pasaporte europeo.

Desde Viajestic hemos querido recopilar esta información gubernamental y retransmitirla por esta vía para que aquellos que quieran vivir en un futuro en nuestro país, puedan hacerlo sabiendo el tipo de condiciones que tienen para adquirir la residencia y la ciudadanía.

1. A través de visa de trabajo

La residencia adquirida a través de esta visa puede ser temporal a través de trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia. También se puede venir a España con una residencia temporal y trabajo de duración determinada o incluso siendo deportistas profesionales. Aún así, cuanto más ofertado esté el trabajo al que apliques en España, más posibilidades tienes de acceder a esa residencia y a la ciudadanía.

2. A través de visa de estudios

Si no trabajas y estás estudiando también puedes venir de otros continentes a vivir en España. En el portal oficial de Inmigración del Gobierno de España, se explica que esta autorización se basa en la habilitación de la permanencia en España por un periodo superior a noventa días con el objetivo de llevar a cabo unos estudios en un centro de enseñanza español. Las condiciones es que sea a tiempo completo y que se tenga como meta conseguir el título o certificado de estudios. Además, este tipo de visa no te impide trabajar si quieres compartir el tiempo de estudios con algún tipo de trabajo.

3. A través de la visa no lucrativa

El portal de Inmigración del Gobierno explica que este tipo de autorización la solicitan extranjero desde su país de origen y que permite residir en España sin necesidad de realizar una actividad laboral. Para ello tendrás que: ser ciudadano externo a la UE, no estar en el territorio español de forma irregular, carecer de antecedentes, tener el paso permitido a España, tener medios económicos suficientes para la estancia en el país, contar con seguro sanitario público o privado, no padecer enfermedades de transmisión, no estar dentro de un plazo de no retorno a España y debe abonar una tasa por tramitación de procedimientos.

4. A través de una visa de inversión

Esto, según la página oficial del Gobierno de España sobre el Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE), lo pueden solicitar los extranjeros no residentes en la UE que tengan como objetivo realizar una inversión significativa de capital en activos financieros, adquisición de inmuebles o en un proyecto empresarial.

