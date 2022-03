Esta es la mejor playa del mundo para visitar en 2022

A lo largo del año son muchos los ranking que salen a la luz de las distintas plataformas de turismo y viajes. Como por ejemplo, los mejores destinos para viajar y hacer deporte o los mejores destinos para viajar con poco presupuesto.

Ahora, la plataforma digital de viajes Tripadvisor concede todos los años los Traveler's Choice, donde destaca los destinos predilectos de sus usuarios por todo el planeta, catalogados como The Best of the Best. Y este año el premio a la mejor playa del mundo para visitar en 2022 ha sido para Grace Bay Beach.

En el apartado de 'Mejores Playas', el portal tiene en cuenta tanto la "cantidad como la calidad" de los comentarios y las valoraciones aportados por sus usuarios durante los últimos 12 meses.

Por lo tanto, en estos galardones se han premiado muchos aspectos, entre los que destacan la buena conservación del lugar, su nivel de accesibilidad, los servicios que ofrece o el respeto al medio ambiente de sus habitantes.

Qué sabemos de Grace Bay Beach

Grace Bay Beach está situada en Providenciales, conocida coloquialmente como Provo, en el paradisiaco archipiélago caribeño. Además, Grace Bay Beach, que es uno de los destinos más populares de las Islas Turcas y Caicos (las cuales forman parte de las Indias Occidentales Británicas), cuenta con 98 kilómetros cuadrados y alrededor de 23.000 habitantes.

Las mejores playas del mundo según Tripadvisor

1. Grace Bay (Turcas y Caicos)

2. Varadero (Cuba).

3. Turquoise Bay (Australia).

4. Quarta Praia (Brasil).

5. Eagle Beach (Aruba).

6. Radhanagar Beach (Islas Andamán y Nicobar, India).

7. Bahía do Sancho (Brasil).

8. Trunk Bay Beach (St. John).

9. Baia dos Golfinhos (Brasil).

10. Conigli (Sicilia, Italia).

