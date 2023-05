Una española se hace viral en TikTok al mostrar lo que paga de luz y agua en Estados Unidos: "Una cara y otra muy barata"

Últimamente se está haciendo muy popular en redes sociales compartir las experiencias que vives en otros países, ya sea por cosas sorprendentes que acabamos de descubrir o por los choques culturales que han experimentado en algún momento.

La joven NuryCalvo (@nurycalvosn en TikTok) compartía un vídeo recientemente donde contaba todo lo que se tira a la basura en uno de los mejores barrios de EE.UU y ahora ha desvelado lo que paga de luz y de agua, consiguiendo hasta 2 millones de reproducciones en el vídeo.

En el vídeo Nury cuenta que donde vive ella en Florida no hay gas y tampoco calefacción por el calor, por contra, tienen que tener todo el día encendido el aire acondicionado "porque por la humedad no podemos apagarlo".

También cuenta que principalmente el coste de electricidad se va en el lavavajillas, aire acondicionado, dos frigoríficos, la freidora de aire, lavadora, secadora y la cocina. "He pagado 138,34 dólares este mes. Ya me decís si os parece caro o barato", asegura la joven, en los comentarios los usuarios aseguran que para todo lo que utiliza es más barato que en España.

Por otro lado, los gastos de agua van a parar, principalmente, a la trituradora de alimentos, riego automático, duchas y lavadoras. "He pagado 121 dólares este mes. ¿Qué os parece?" dice, algo caro si lo comparamos con Madrid.

En los comentarios, donde hay más de 2.800 respuestas, un usuario asegura que si él pone "el aire 24 h al día me meten en la cárcel por no poder pagar la luz. No sé cuánto seria pero, rondaría 1000€ seguro en España".