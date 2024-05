Disneyland Paris desvela su nuevo espectáculo basado en el mundo de Alicia en el país de las maravillas

Disneyland Paris ha desvelado su nuevo espectáculo basado en el mundo de Alicia en el País de la Maravillas. Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland es un espectáculo que ofrece una visión moderna de la historia de la clásica película de Walt Disney Animation Studios.

Desde el pasado 25 de mayo y hasta el 29 de septiembre, este espectáculo transportará a los visitantes de todas las edades a la madriguera del conejo y les sumergirá en una versión urbana del País de las Maravillas.

Tras los lanzamientos de Together: a Pixar Musical Adventure, de Disney Electrical Sky Parade y de A Million Splashes of Color en los últimos meses, ahora Disneyland Paris ha añadido a su programación otra producción que le consolida como uno de los primeros destinos de entretenimiento europeo.

El nuevo espectáculo del Parque Walt Disney Studios ofrece un giro diferente a la escena final de la película sumergiendo a los visitantes en una extravagante fiesta del té con Alicia y sus amigos en el corazón del País de las Maravillas.

Con una serie de actuaciones musicales, acrobacias aéreas y BMX, este espectáculo es una oportunidad única para asistir a un cara a cara entre Alicia y la Reina de Corazones. Para finalizar los visitantes se verán inmersos en la experiencia, ya que se les invitará a participar en el desenlace de la historia y a decidir cuál de los dos personajes debe ser homenajeado durante el gran final.

Gran espectáculo y escenografía

El espectáculo tiene lugar en el escenario más grande del resort, que mide 68 metros de largo, 26 metros de profundidad y 16 metros de altura (escenario central). El escenario cuenta con una pista de skate, compuesta por 9 rampas de 2,50 a 3,50 metros de altura para dar cabida a 10 pilotos de BMX que encarnan las cartas de la Reina de Corazones.

La zona del escenario también incluye 7 camas elásticas, entre ellas una de 14 metros en el escenario central y dos "trampo-muros" de 3,50 metros de altura. La estructura del decorado está formada por 300 toneladas de acero y se tardó un año para el desarrollo del vestuario.

Los diseñadores de vestuario de Disneyland Paris diseñaron más de 20 tipos de trajes y se crearon 4.000 piezas de vestuario y accesorios para este nuevo y mágico espectáculo. Los equipos de diseño de vestuario recurrieron al talento del taller de costura de Disneyland Paris, así como a la experiencia de varios talleres de Île-de- France especializados en moda, alta costura y entretenimiento para hacer realidad las visiones de las diseñadoras de vestuario Isabelle Antoine y Malika Sif.

Alicia y la Reina de Corazones

Matteo Borghi es el creador y director de esta adaptación musical con un toque de cultura pop que rinde homenaje a un clásico Disney de forma interactiva, divertida y colorista. Además de varios guiños a elementos icónicos de la película de animación Disney de 1951, el espectáculo presenta un enfoque moderno en el que no hay personajes buenos ni malos.

Esta experiencia cobra vida varias veces al día en el teatro al aire libre más grande del resort, con una capacidad de 2.800 espectadores.

Diseñado en exclusiva para el espectáculo el decorado desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer una experiencia única en Disneyland Paris. Para dar vida a este asombroso escenario, el escenógrafo Olivier Dusautoir se inspiró no sólo en el mundo de la película de animación original, sino también en el movimiento pop art, que reúne elementos de las culturas artísticas callejeras, como los murales. Se han añadido elementos adicionales, como containers de colores llamativos apilados, para dar un aspecto industrial al escenario.

Además se instalado diferentes tipos de equipos (incluidas trece pantallas empotradas y dispositivos pirotécnicos) tanto en el escenario como alrededor de la zona de asientos.

Los visitantes disfrutarán al ritmo pegadizo de cinco canciones originales que reflejan las opuestas personalidades de los Personajes. La banda sonora, inspirada en las melodías de la película de animación, se grabó en Nashville (Estados Unidos).

Durante el espectáculo los acróbatas se apoderan de los trampo-muros que reflejan el carácter urbano de los decorados, y los pilotos de BMX realizan acrobacias al son de la música.

Además de estar repleto de criaturas fantásticas, el País de las Maravillas actual también alberga una gran variedad de accesorios modernos, como el vehículo de la Reina de Corazones que cobró vida en colaboración con Planète Vapeur, una empresa con sede en Niza especializada en cabalgatas extravagantes y espectáculos callejeros. En total, más de 150 empresas francesas y europeas han unido sus fuerzas para crear esta emocionante experiencia.