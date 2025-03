Día del Queso: Restaurantes en Madrid que no te puedes perder si eres muy quesero

Este jueves 27 de marzo se celebra el Día del Queso, un producto gastronómico muy popular en todo el mundo y que se puede comer solo o en distintos tipos de platos, como en unos carbonara, una pizza, una raclette, una fondue o incluso en postres como la tarta de queso.

Es por eso que, si eres amante del queso, este artículo te encantará porque hemos querido recopilar algunos restaurantes de Madrid que tienen platos MUY populares y con MUCHO queso.

Grupo Big Mamma

En Big Mamma, el queso es un no negociable y, para celebrar el Día del Queso como se merece, quieren rendir homenaje a una de sus joyas más queridas: la burrata. Directamente desde Puglia, traen la auténtica burrata de su proveedor Salvatore Montrone, de Sapori di Puglia, con el que llevan trabajando desde los inicios de Big Mamma, hace 10 años. Un queso de una calidad excepcional que nos llega dos veces por semana a nuestros tres restaurantes en Madrid: Bel Mondo, Villa Capri y Circolo Popolare. Su frescura y cremosidad la han convertido en uno de los platos favoritos de nuestros clientes, perfecta para abrir el apetito.

Además, tanto en Bel Mondo como en Villa Capri también puedes encontrar su famosísimo plato "Carbomamma per due", que son spaghetti caseros servidos en la rueda de queso pecorino con guanciale de la Toscana.

El Jardín de Diana

Para los más turófilos, en La Cabaña de Invierno de El Jardín de Diana (Gran Vía, 31) podrán disfrutar de una exquisita selección de fondues, ideales para celebrar este día tan especial. Con una cuidada variedad de quesos fundidos de primera calidad, servidos con acompañamientos perfectos para potenciar su sabor, La Cabaña de Invierno ofrece una experiencia única en el corazón de Madrid.

Desde recetas clásicas hasta versiones más innovadoras, este espacio se convierte en el refugio perfecto para los amantes del queso en una atmósfera acogedora y sofisticada.

La Fondue de Tell

Entre los barrios de Malasaña y Maravillas y San Bernardo y Fuencarral (Calle Divino Pastor 12), se encuentra este pequeño rincón suizo donde puedes encontrar todo tipo de fondues de queso como la tradicional, con tomate, con boletus, con curry o con trufa. Además, también tienen raclette suiza de distintos sabores.

Ginos

Platos de Ginos | Ginos

En Ginos, el queso es el gran protagonista, y para esta ocasión han preparado un homenaje muy especial con una carta inspirada en los quesos más emblemáticos de Italia. Desde la clásica Pizza 5 Formaggi, con una mezcla irresistible de quesos italianos, hasta la cremosa Fonduta Piemontese o el inconfundible Provolone al Forno, su menú es un auténtico festín para los amantes del queso.

El Rancho de Santa África

Sí, las hamburguesas también pueden entrar en esta sección, sobre todo para aquellos que comen "queso con hamburguesa". De El Rancho de Santa África no te puedes perder la Burger California, la Burger El Paso, la Burger Monster, la Burger New Wisconsin o el Sándwich Love Cheese. Además, no te puedes perder sus increíbles tartas de queso, las tienes en versión clásica, la de Happy Hippo o la de Lotus.

Propaganda

El queso es un pilar fundamental de la gastronomía italiana y en Propaganda lo saben bien. El restaurante, ubicado en la calle de la Libertad, 12, es un tributo a la cocina italiana en su máxima expresión, donde el queso adquiere un papel protagonista en cada plato. Para conmemorar el su Día Mundial, Propaganda cuenta con una selección de recetas que realzan la intensidad, cremosidad y carácter de este ingrediente esencial.

Camembert grillé del restaurante Propaganda | Propaganda

Entre las propuestas de Propaganda, destacan su tabla de 6 quesos, los 'gnocchi di patate alla Sorrentina' con salsa de queso gorgonzola al champagne y nueces, el Camembert grillé acompañado de confitura de tomates y la trenza de ‘mozzarella di bufala’ Campana DOP con tomates de temporada y albahaca fresca.

Oven Mozzarella

Ôven Mozzarella cuenta con propuestas como la burrata Ôven de 200 gramos con ingredientes frescos, el fagottino basilico con salsa de cuatro quesos y la clásica pizza cuatro quesos con gorgonzola, mozzarella, provolone y parmesano.

Pizzart

Por su parte, Pizzart ofrece como su tavola de quesos italianos, el provolone classico, la burrata caponata o al forno y la pizza 5 formaggi e tartufo con una mezcla de quesos y trufa.