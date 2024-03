Descubre las zonas de España por las que un avión no puede volar

No es ningún secreto que cada vez son más las personas que deciden optar por el avión para realizar tanto vuelos nacionales como internacionales. Estamos, indudablemente, ante el transporte público más seguro del mundo pero lo que pocos saben es que hay varias zonas de nuestro país por las que un avión no puede volar.

Para comenzar, debemos saber que la Organización de Aviación Civil Internacional es quien establece todas y cada una de las rutas de navegación. Y lo hace mediante una certificación, llamada ETOPS, con la que los aviones de dos motores pueden realizar nada más y nada menos que recorridos de larga distancia.

Es importante tener en cuenta que las trayectorias de los vuelos suelen adaptarse por varias razones: desde condiciones climáticas hasta características del avión, pasando por accidentes geográficos. A pesar de todo, los pilotos también deben seguir al pie de la letra una serie de líneas imaginarias donde se determinan, a la perfección, diversas zonas que no pueden sobrevolar.

¿Sobre qué lugares de España no pueden volar los aviones?

En primer lugar, debemos tener en cuenta que hay una serie de áreas que están directamente controladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En ellas está completamente prohibido volar. Estamos hablando tanto de la Academia General del Aire de Murcia como del Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila.

Para continuar, hay otras zonas en las que está completamente restringido volar. Se trata de aquellas que estén cerca de centrales nucleares, como es el caso de José Cabrera (Guadalajara), Vandellós (Tarragona), Santa María de Garoña (Burgos), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). También está prohibido volar sobre el Campo del Moro y el Palacio Real a una distancia inferior a los 1.220 metros.

Avión | Pixabay

No podemos dejar de mencionar, como no podía ser de otra manera, los Parques Nacionales de nuestro país. Eso sí, nada tiene que ver con cuestiones de seguridad, sino por el mero hecho de proteger el medioambiente. No solamente se pretende preservar la calidad del aire de estas zonas, sino también evitar a como dé lugar cualquier tipo de contaminación acústica.

Lejos de que todo quede ahí debemos tener en cuenta que, aunque no está prohibido volar sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sí que está restringido. Y es que no puede hacerse sin una autorización. ¿El motivo? Estamos hablando de dos lugares con un alto valor geopolítico y estratégico.

El avión, el medio de transporte más seguro del mundo

Muchos son los que no pueden evitar sentir mucho miedo cuando van a realizar un viaje en avión. Pero, lo cierto, es que la probabilidad de tener un accidente mortal es, aproximadamente, de 1 entre 11 millones. Si comparamos con otras formas de viajar, la probabilidad de tener un accidente mortal en un coche es de 1 entre 5.000. ¡Las estadísticas hablan por sí solas!

Por si fuera poco, otra cuestión que llama poderosamente la atención del avión es la gran cantidad de ventajas que nos ofrecen. Desde el precio hasta la seguridad, pasando indudablemente por la comodidad. Viajar a cualquier destino en cuestión de horas cuando, en coche, podrías tardar incluso días. Si estás pensando en organizar un viaje, ¡no te dejes llevar por los miedos!