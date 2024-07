Descubre qué es el ‘gig tripping’, la nueva forma de viajar que triunfa entre los jóvenes

Si eres un amante de la música, pero también eres de los que adora viajar, seguro que formas parte del movimiento ‘gig tripping’ que se ha puesto tan de moda en los últimos años. Algo que se lleva haciendo desde hace tiempo y que ahora ha causado mucho más impacto entre los jóvenes.

Y es que cada vez son más los que deciden organizar viajes a otros lugares de España, incluso del extranjero, para poder asistir a conciertos o festivales. Por ende, estas personas se quedan algo más de tiempo en ese destino para poder descubrirlo y dejarse llevar por su encanto.

[[H2: ¿En qué consiste el ‘gig tripping’ y por qué deberías hacerlo al menos una vez en la vida?]]

Es una tendencia que, sin duda, está arrasando este año. Debido a la gran cantidad de conciertos y deque hay en verano, cada vez son más los jóvenes que tienen en cuenta este tipo de eventos culturales a la hora de organizar sus vacaciones o, incluso, realizar alguna escapada.

Pero no solamente ocurre en esta época del año, sino también en el resto de meses. Un claro ejemplo lo encontramos en el gran número de artistas internacionales como es el caso de Taylor Swift o Karol G que generan una enorme expectación. Tanto es así que las entradas, a pesar de tratarse de un estadio como el Santiago Bernabéu, se agotan rápido.

Conciertos | Pixabay

Es por eso que muchas personas tuvieron que desplazarse a otras ciudades de Europa para poder ver a su artista favorita en directo. Muchos son los fans que optan por Lisboa, debido a su cercanía con nuestro país, pero también eligen otros destinos como Londres, París, Bruselas o, incluso, Roma. ¡No hay límites!

Lo mismo ocurre si el artista internacional en cuestión anuncia una gira por Europa pero no pasa por España. A los verdaderos fans no les queda más remedio que hacer las maletas y viajar hasta otro país. A la hora de elegir, se suelen tener en cuenta factores como la cercanía con España pero, a su vez, el hecho de haber estado o no en esa ciudad para aprovechar y conocerla un poco mejor.

Sea como sea, lo cierto es que es un planazo. Cada vez son más los jóvenes, y no tan jóvenes, que deciden optar por esta nueva tendencia turística verdaderamente sorprendente. Y es que no solamente tienes la oportunidad de disfrutar de un concierto de tu artista favorito en otro país, que eso también tiene su encanto, sino también podrás conocer nuevos lugares. Un pack perfecto, sobre todo si decides hacerlo con amigos. ¡No lo dudes y déjate llevar! Estamos completamente convencidos de que crearás momentos verdaderamente inolvidables.