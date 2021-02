Descubre los castillos más embrujados de todo el mundo

Muchos son los castillos que están asociados a una historia anterior que no termina de estar del todo cerrada. Muchos son los que han sentido ruidos extraños o, incluso, una serie de presencias. Una vivencia o situación que, desde luego, no deja indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!

Si eres de los que te gustan las historias paranormales y más si están relacionados con lugares emblemáticos, históricos y antiguos… ¡Este es tu sitio! Es el momento más que perfecto para descubrir algunos de los tantos castillos embrujados que existen en todo el mundo. Hay una gran cantidad de ellos, pero estos son los más conocidos y sorprendentes.

Castillo de Frankenstein | Imagen de Pascal Rehfeldt en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Castillo de Frankenstein, en Darmstadt (Alemania)

¿Quién no conoce la historia de Frankenstein? Surgió de la imaginación de la conocida escritora Mary Shelley. Se dice que la inspiración para esta novela llegó con la historia que ocurrió, precisamente, en este castillo que encontrarás en Darmstadt, en Alemania. Todo son leyendas, pero lo que es evidente es que este lugar tiene algo de encantado. Cada año, en Halloween, se celebra una de las mayores fiestas de todo el país. Es más, algún que otro turista ha sentido algo sobrenatural, sobre todo por la zona de la torre.

Castillo de Bran | Imagen de Todor Bozhinov en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Castillo de Bran, en Transilvania (Rumanía)

En cuanto escuchas Transilvania, lo que se te viene automáticamente a la mente es el Conde Drácula. Y es que este Castillo de Bran se asemeja, y mucho, al que el escritor Bram Stocker describía en su novela de vampiros. Tanto es así que los propietarios de esta edificación lo denominan “Castillo de Drácula” aunque bien es cierto que Vlad Tepes probablemente no pasase por allí. Lo que es un hecho es que este lugar da bastante miedo, sobre todo por los pasajes oscuros, la inesperada cueva, las misteriosas criptas y, sobre todo, el lugar donde descansa el corazón de nada más y nada menos que la Reina María de Rumanía.

Castillo de Glamis | Imagen de Ronnie Deas en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Castillo de Glamis, en Escocia

Es considerado, sin lugar a dudas, como el castillo más encantado de toda Escocia. ¡Y no es para menos! No solamente fue el hogar de infancia de la Reina Madre, sino que también de unas cuantas leyendas, así como fantasmas. Una de estas historias nos lleva a un niño deforme, que llegó a ser apartado del mundo en este lugar allá por el siglo XIX. Otra leyenda asegura que, en cada generación de los Strathmore (familia propietaria) nace un vampiro. Por supuesto, no nos podemos olvidar del espíritu del Conde Beardie, que deambula por cada pasillo y patio del castillo, lamentándose de perder nada más y nada menos que a una partida de cartas.

Castillo de Larnach | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Castillo de Larnach, en Dunedin (Nueva Zelanda)

Este castillo es el único que hay en Nueva Zelanda pero, además, es considerado como uno de los más visitados de todo el mundo. Se construyó entre los años 1871 y 1887 por nada más y nada menos que William Larnach. Este edificio fue testigo de un gran número de muertes: Desde dos de las mujeres de este hombre negocios hasta su propia hija. Posteriormente, él se quitó la vida en este lugar por diversos problemas económicos. Se dice que el espíritu de Eliza (primera esposa) y Kate, su hija, vagan por los pasillos de este castillo.

Castillo de Zvikov | Imagen de Chmee en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Castillo de Zvikov, en Pisek (República Checa)

Tiene cierta reputación de ser un lugar donde suceden numerosos hechos paranormales, no solamente en el interior del castillo sino también fuera de sus muros. De hecho, se asegura que los animales se comportan de una manera un tanto extraña, los fantasmas campan a sus anchas e, incluso, ¡los fuegos se apagan! Hay algunas personas que afirman que, durante la noche, han visto perros de ojos rojos “de guardia”.

Castillo de Dragsholm | Imagen de Niels Elgaard Larsen en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Castillo de Dragsholm, en Dinamarca

Es uno de los rincones más antiguos del país y, a su vez, más visitados a lo largo de la historia, por lo que no nos extraña en absoluto que se digan que esté encantado. Está a las afueras de Copenhague y, como curiosidad, este castillo parece que cuenta con diversos y famosos fantasmas. Desde una Dama gris (que trabajó como doncella en el hotel), una dama blanca (se enamoró del hijo de los dueños y fue asesinada por el padre de su amante) y, por supuesto, el conde que, al parecer, monta su caballo por las noches en el patio del castillo.