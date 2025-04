Cierran el acceso a una playa de Tenerife y un tiktoker abre un debate sobre la seguridad: "Entraré bajo mi responsabilidad"

Las Islas Canarias tienen algunos de los paisajes más impresionantes de toda España y son muchos los que aprovechan las ofertas en vuelos para organizar una escapada. Pero a pesar de lo bonitas que son las Canarias, en cada viaje siempre existe la posibilidad de llevarse una pequeña decepción, y esto es lo que la ha ocurrido a un tiktoker que ha generado mucho debate en redes con uno de sus últimos vídeos.

Ibai Rider, un tiktoker con más de un millón de seguidores estaba disfrutando de un viaje en las Canarias cuando se acercó a la playa Los Patos, que afirma que es una de sus "favoritas del mundo entero". Esta playa volcánica, ubicada al norte de Tenerife es una de las más espectaculares de la isla, con una gran explanada de arena negra y un mar con fama de ser intenso e incluso peligroso. Para la sorpresa de Ibai, al llegar a Los Patos descubrió que estaba vallada, prohibiendo el paso por peligro de desprendimientos.

"Entraré bajo mi responsabilidad" se queja el tiktoker, que era mucho más partidario de las medidas preventivas anteriores: un cartel que indicaba los potenciales peligros de esta playa pero permitía la entrada. "Cualquier día de estos a mí me van a prohibir hacer saltos en bici porque es peligroso" afirma, exasperado.

"Siento que en otros países mientras no moleste a nadie puedo hacer lo que me de la gana" dice, en referencia a que en España hay demasiadas prohibiciones. "Si hay desprendimientos, pon una malla protectora para que no los haya, gástate el dinero y no prohibas el acceso a una de las playas más bonitas de toda la isla".

Esta vídeo ha generado mucho debate entre los fans y detractores de esta medida de seguridad. Algunos consideran que vallar la playa es excesivo: "Acabarás antes contando lo que está permitido", dice un comentario; otros resaltan las consecuencias de que haya un accidente en la playa: "Lo ideal sería que lo arreglaran, pero el principal problema es si te pasa algo y después hay que rescatarte y hospitalizarte la seguridad social lo pagamos entre todos" o "Qué pasaría si hay un desprendimiento y tienes un accidente ahí abajo y tiene que venir ambulancias, helicóptero y bomberos a rescatarte? También estaría dispuesto a pagar eso?".

Algunos canarios han saltado en defensa de las medidas de seguridad: "Una playa de las más peligrosas que tiene Tenerife…. Te crees que cualquiera se mete ahí y sale??? No nos metemos los canarios, imagínate los foráneos que no conocen las corrientes", o "Aquí hay poquísimos sitios con el acceso prohibido teniendo en cuanta la cantidad de lugares peligrosos y donde muere gente todos los años. Si no se puede entrar ahí será por algo"; y otras personas resaltan que esta medida no está atacando el problema de raíz: "Lo correcto sería que pongan la malla claramente, mientras tanto lo correcto seria que no te arriesgaras, sé consciente del peligro".

El debate generado por este TikTok ha dejado claro que no hay una única postura a la hora de ver esta medida, y por ahora parece que esta playa se quedará cerrada al público.