Carnaval de Madrid 2024: Fechas, programa con todas las actividades, conciertos y más

El Carnaval de Cádiz, el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife son los más populares de España. Pero hay otras ciudades como Badajoz o Sitges que ofrecen un amplio abanico de eventos culturales de forma accesible para todos los públicos.

Recientemente, te contábamos todo lo que necesitas saber para sacar el máximo partido al de Santa Cruz de Tenerife, uno de los más reconocidos a nivel internacional.

En Madrid no ha existido históricamente la tradición de celebrarlo de forma multitudinaria, pero la capital española no se quiere quedar atrás y lleva años ofreciendo a sus ciudadanos y visitantes una agenda artística para disfrutarlo y que no se les pongan los dientes largos frente al resto de provincias.

Así, te informamos sobre el Carnaval de Madrid si quieres conocer de primera mano sus actividades y cuándo empieza.

Aunque en Madrid no se ha fijado ningún día como festivo autonómico o local, esta festividad llenará las calles de música, color y buen ambiente desde el viernes 9 de febrero al miércoles de Ceniza (14 de febrero), con el Entierro de la sardina.

Carnaval de Madrid | iStock

Programación de actividades del carnaval de Madrid

El modista Lorenzo Caprile dará el pregón que abrirá la programación de las fiestas del Carnaval 2024, que se desarrollará del 10 al 14 de febrero y tendrá como epicentro Matadero Madrid, con propuestas a medida para el público familiar y joven.

Sábado 10 de febrero : el conocido diseñador Lorenzo Caprile será el encargado de leer el tradicional pregón a las 11:00 en Matadero Madrid. Una actividad gratuita para todos los públicos de acceso libre hasta completar el aforo.

: el conocido diseñador Lorenzo Caprile será el encargado de leer el tradicional pregón a las 11:00 en Matadero Madrid. Una actividad gratuita para todos los públicos de acceso libre hasta completar el aforo. Sábado 10 de febrero : Taller de Creación de Instrumentos Musicales Reciclados a las 11:15 en cuatro pases de 30 minutos de duración con 15 minutos de descanso en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Taller de Creación de Instrumentos Musicales Reciclados a las 11:15 en cuatro pases de 30 minutos de duración con 15 minutos de descanso en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Taller de Pelucas Creativas para Niño a las 11:15 en cuatro pases de 30 minutos de duración con 15 minutos de descanso en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Taller de Pelucas Creativas para Niño a las 11:15 en cuatro pases de 30 minutos de duración con 15 minutos de descanso en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Taller Vuela como un Pájaro del Manzanares a las 11:15 en cuatro pases de 30 minutos de duración con 15 minutos de descanso en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Taller Vuela como un Pájaro del Manzanares a las 11:15 en cuatro pases de 30 minutos de duración con 15 minutos de descanso en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Títeres Almavera (sonata para violín y títeres) a las 11:15 en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Títeres Almavera (sonata para violín y títeres) a las 11:15 en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Yincana: Viaje por los Carnavales del Mundo. Horario de inscripción de 11:15 a 13:00. La actividad, de 11:15 a 13:40 en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Yincana: Viaje por los Carnavales del Mundo. Horario de inscripción de 11:15 a 13:00. La actividad, de 11:15 a 13:40 en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Gigantes y Cabezudos a las 12:00 en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Gigantes y Cabezudos a las 12:00 en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Concierto Jingle Django de 12:00 a 13:00 en Matadero Madrid - Plaza Matadero.

: Concierto Jingle Django de 12:00 a 13:00 en Matadero Madrid - Plaza Matadero. Sábado 10 de febrero : Pasacalles Fin de Fiesta a las 14:00 en Matadero Madrid.

: Pasacalles Fin de Fiesta a las 14:00 en Matadero Madrid. Sábado 10 de febrero : Fábrica de pelucas para adultos de 16:00 a 18:30 en Matadero Madrid.

: Fábrica de pelucas para adultos de 16:00 a 18:30 en Matadero Madrid. Sábado 10 de febrero : La Gran Fiesta de las Pelucas de 16:00 a 19:00 en Matadero Madrid.

: La Gran Fiesta de las Pelucas de 16:00 a 19:00 en Matadero Madrid. Domingo 11 de febrero : Manteo del pelele a las 11:00 en Matadero Madrid.

: Manteo del pelele a las 11:00 en Matadero Madrid. Domingo 11 de febrero : Encuentro de Comparsas y Chirigotas de 12:00 a 15:00 en Matadero Madrid.

: Encuentro de Comparsas y Chirigotas de 12:00 a 15:00 en Matadero Madrid. Miércoles 14 de febrero : Tradicional Entierro de la Sardina de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00. Consulta el recorrido aquí.

: Tradicional Entierro de la Sardina de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00. Consulta el recorrido aquí. Miércoles 14 de febrero y domingo 18 febrero: Sardina standarte. Un desfile de Arte Urbano 2024. Salida desde Paseo de la Florida 5, enfrente de la Ermita; Puente de la Reina Victoria, Pº del comandante Fortea hasta la esquina con C/ Felipe Moratilla.

Junto a todo ello, también podrás disfrutar de puestos de mercado, pastelerías, restaurantes y cafeterías en el llamado "sardineando" Madrid con sus ya clásicas Sardinas de Carnaval a las que se suman nuevas, divertidas y sabrosas propuestas.