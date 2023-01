El camino de Roma de 2.300 años que quiere ser Patrimonio de la Humanidad

En muchas ocasiones hemos hablado de todos los lugares que son Patrimonio de la Humanidad no solo en España, sino también a lo largo del mundo. Y ahora queremos hablaros de uno en particular, la Vía Apia, que todavía no se encuentra en la lista de la UNESCO pero quiere entrar.

La Vía Apia fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma que unía a dicha ciudad con Brindisi, el más importante puerto comercial con el Mediterráneo oriental y Oriente Medio. Construida en el 312 a. C. por Claudio Appio el Ciego, censor y cónsul romano, ahora tiene más de 2.000 años de historia.

Tal y como desvela el medio Las Provincias, hace dos años un grupo de expertos y arqueólogos inició las labores para localizar parte del primer kilómetro y medio de la Vía Apia, a unos 8 metros de profundidad. Unas excavaciones hechas cerca de las Termas de Caracalla, ubicadas, según varios estudios, dentro del trayecto inicial de la calzada.

Esta documentación esta presente para que 'Vía Appia Antica' sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2024 cuya candidatura fue presentada oficialmente por Italia, que ya cuenta con 58 lugares incluidos en esta lista, siendo el país con más monumentos.

Así, la Vía Apia que comunicaba Roma y Capua se considera la primera autopista de la historia, además de ser una de las más célebres y mejor conservadas del mundo. Posee 540 kilómetros de longitud y alrededor de ocho metros de ancho. El tramo cercano a Roma, la Via Appia Antica, es ahora parte de un parque natural y arqueológico, el Parco Regionale dell'Appia Antica.