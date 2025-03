Así es el Norwegian Aqua, el crucero de lujo que tiene la primera montaña rusa híbrida y tobogán acuático del mundo

Seguro que has soñado, al menos una vez en la vida, en viajar a bordo de uno de esos impresionantes cruceros que ves atracados en los puertos y que te ofrecen una experiencia de lujo en alta mar con todo tipo de detalles y experiencias.

Como bien sabéis, en Viajestic nos encanta viajar y sobre todo contaros de primera mano todas y cada una de nuestras aventuras. Por eso, hemos tenido el placer (y la gran oportunidad) de vivir de primera mano el viaje inaugural del Norwegian Aqua, el nuevo barco de Norwegian Cruise Line, que partió desde Lisboa (Portugal) hasta Southampton (Inglaterra). ¡Te contamos todos los detalles de este espectacular crucero de lujo!

Aventura y diversión

Viajar a bordo del Aqua es una experiencia 360º donde no te aburrirás en ningún momento. La atracción principal es, sin duda, el Aqua Slidecoaster, la primera montaña rusa híbrida y tobogán acuático del mundo, que ofrece dos experiencias emocionantes y únicas como los toboganes más largos y rápidos en el mar.

Glow Court del Norwegian Aqua | Norwegian Aqua

Por otro lado, en una de sus cubiertas, también se encuentra el Glow Court, un complejo deportivo digital de última generación que cuenta con un suelo LED interactivo que se adapta a la perfección a diferentes juegos durante el día (fútbol, baloncesto...etc.) y se transforma en un club por la noche. Y justo en la misma planta, tienes un minigolf que se distribuye por países, ¿qué más quieres?.

Aqua Game Zone del Norwegian Aqua | Norwegian Aqua

Y si todavía quieres jugar más, en una de sus plantas se encuentra el Aqua Game Zone, unos "recreativos" para todas las edades con una combinación de juegos de arcade retro, desafíos inmersivos de realidad virtual y experiencias de juego interactivas, ¡tiene hasta una pequeña bolera!.

Bares y restaurantes

Si eres de buen comer, en el Norwegian Aqua también tienes muchas experiencias gastronómicas que van a satisfacer el paladar de los más exigentes. Cuenta con 17 restaurantes nuevos y antiguos favoritos de los huéspedes, así como en 18 bares y salones.

Restaurante Sukhothai de Norwegian Aqua | NCL

Las nuevas experiencias gastronómicas a bordo del Norwegian Aqua incluyen Sukhothai, el primer restaurante de especialidades tailandesas de NCL que ofrece un rico viaje culinario inspirado en la vibrante cocina tailandesa en un entorno elegante y moderno, y Planterie, el primer restaurante a base de plantas de la marca en Indulge Food Hall.

Restaurante Nama de Norwegian Aqua | NCL

Pero esto no es todo, ya que también tiene otros restaurantes con comida de especialidad, como dos restaurantes japoneses (Nama Sashimi and Sushi y Hasuki), un restaurante mexicano (Los Lobos), un restaurante italiano (Onda by Scarpetta), un restaurante francés (Le Bistro), un Steakhouse (Cagney's) y uno estilo mediterráneo (Palomar). Entre los restaurantes gratuitos a bordo, también se encuentran el Hudson's, el Local Bar & Grill o el Surfise Café & Grill.

Metropolitan Bar de Norwegian Aqua | NCL

En cuanto a los bares y coctelerías, tienes infinitas opciones dentro del crucero, como Belvedere, Penrose o Metropolitan, pero sin duda uno de nuestros favoritos durante el viaje ha sido el karaoke, llamado Norman's, donde puedes cantar durante horas y escuchar los mayores éxitos del momento.

Spa, balneario y gimnasio

Mandara Spa del Norwegian Aqua | NCL

Y si después de tanta aventura quieres un poco de relax, el Mandara Spa del Norwegian Aqua es una opción maravillosa. Cuenta con múltiples saunas desintoxicantes (baño de vapor, la gruta de sal, la sala de hielo, la sauna de carbón o incluso la primera sauna de arcilla en alta mar) hasta piscinas de última generación y una cascada de dos pisos.

Mandara Spa del Norwegian Aqua | NCL

Además, también tienen múltiples tratamientos que van desde la cabeza hasta los pies, como tratamientos faciales o corporales y una gran variedad de masajes (acupuntura, para el dolor, con hierbas...). ¡Ah, y también tiene peluquería, salón de belleza y barbería!.

Gimnasio Pulse del Norwegian Aqua | NCL

Y si eres de los que no perdona un día de entrenamiento, el gimnasio Pulse, con unas vistas 270 grados del océano, será una de tus salas favoritas. Puedes entrenar con pesas, participar en una clase de yoga o simplemente hacer ejercicios de estiramiento.

Más espectáculos

Espectáculo del Norwegian Aqua | NCL

Como ya te hemos dicho, es imposible aburrirse a bordo del Norwegian Aqua, que también presenta producciones de clase mundial creadas en colaboración con los mejores talentos de la industria. "Revolution: A Celebration of Prince" encabeza la lista, ofreciendo una experiencia de concierto teatral inmersiva que rinde homenaje a los grandes éxitos del legendario artista. Los visitantes también pueden experimentar "Elements: The World Expanded", una versión mejorada del programa mejor calificado de NCL, que combina acrobacias, magia e impresionantes imágenes inspiradas en los cuatro elementos.

Los camarotes y The Haven

Alojarte en uno de los camarotes del Norwegian Aqua te hará sentirte como estar en tu casa. Son los más amplios hasta la fecha y te ayudarán a relajarte, renovarte y descansar durante todo tu viaje, ¡y con unas vistas increíbles al océano!.

Camarote de The Haven en el Norwegian Aqua | NCL

Pero si lo que buscas es un oasis en alta mar y una experiencia llena de lujo, The Haven es la mejor opción. Los ascensores privados te trasladan a tu enclave exclusivo, cuentan con espaciosas suites (como flamantes Duplex Suites de 2 pisos y 3 habitaciones), una piscina infinity privada o una sauna al aire libre, entre otras muchas cosas.

Así que ya ves, subir a bordo del Norwegian Aqua no solo es un simple viaje en crucero, es una aventura llena de emociones que querrás vivir al máximo y estamos seguros de que más de uno de los pasajeros que nos acompañaron en este viaje inaugural querrán repetir.