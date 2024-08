9 joyas ocultas en Málaga: Descubre la ciudad más allá de sus playas y su icónica Feria

Mientras el vibrante corazón de Andalucía palpita entre fiesta y fiesta este mes de agosto, Málaga se transforma en un espectáculo de luz, sonido y color entre los días 17 y 24. La Feria de Málaga es una celebración anual arraigada en un profundo patrimonio cultural que atrae a viajeros de todos los rincones del mundo y es que nos para menos. Allí se aúnan tradición, festejos y sobre todo, mucho arte.

Pero más allá de disfrutar del vino dulce, la música tradicional y los mejores conciertos, en las mismas fechas en las que la ciudad celebra sus fiestas, los visitantes también pueden acercarse, siempre que la climatología lo permita, a los encantos únicos de esta ciudad mediterránea, cada vez más popular en todo el mundo.

1. Centro Histórico

Comience su viaje en el centro histórico de Málaga, donde las pintorescas calles se adornan con vibrantes decoraciones y brillantes luces. El ambiente, especialmente durante la feria, es magnético gracias a las melodías del flamenco tradicional y el bullicio y la alegría de malagueños y visitantes. Esta zona sirve no solo como paseo panorámico, sino como una introducción ideal al espíritu festivo de la feria, especialmente si se pisa la calle Larios y sus alrededores.

Para disfrutar al máximo del centro de la ciudad y de los monumentos que se enumeran a continuación, la mejor opción es realizar un recorrido gratuito a pie por la ciudad. Es la mejor manera de empaparse de la historia y la cultura local.

2. Catedral de Málaga

Mientras explora el corazón de la ciudad, la grandeza de la época renacentista se personifica en la Catedral de Málaga, conocida localmente como "La Manquita" debido a su famosa torre derecha inacabada. Este majestuoso edificio mezcla estilos gótico (en su planta), renacentista (en su alzado y cabecera) y barroco (en su fachada principal), proporcionando no sólo un espectáculo visual, sino también una narración histórica de la evolución religiosa y arquitectónica de la ciudad.

3. El Teatro Romano

Situado a pocos pasos de la catedral, el Teatro Romano de Málaga, que data del siglo I a.C., es un testimonio de la antigua herencia romana de la ciudad. Redescubierto durante el desarrollo urbanístico de la década de 1950, este lugar histórico ha sido meticulosamente restaurado y reintegrado en la vida cultural de la ciudad.

Situado estratégicamente en la base de la colina de la Alcazaba, refleja la cuidada planificación urbanística de la Málaga romana. Construido originalmente durante el reinado del emperador Augusto, el teatro era un lugar central para representaciones que entretenían y enriquecían la vida pública. En la actualidad, acoge una gran variedad de eventos culturales, especialmente durante los meses de verano.

4. Alcazaba

Junto al Teatro Romano, la Alcazaba de Málaga es un exquisito ejemplo de arquitectura islámica en España. Construida a principios del siglo XI, esta fortaleza palaciega está encaramada en lo alto de una colina que domina la ciudad, ofreciendo unas vistas panorámicas espectaculares. La Alcazaba fue concebida como residencia de los gobernantes musulmanes y como bastión defensivo, lo que subraya el papel fundamental de Málaga durante el periodo de dominación musulmana.

Sus murallas bien conservadas, sus robustas almenas y sus exuberantes jardines reflejan el ingenio arquitectónico y la sensibilidad estética de la época. Hoy en día, la Alcazaba no es sólo un monumento histórico, sino también un tesoro cultural que sigue cautivando a los visitantes de la ciudad día a día.

5. Mercado de Atarazanas

El Mercado de Atarazanas, situado también en el corazón de Málaga, es un impresionante ejemplo de arquitectura del siglo XIX con una rica historia que se remonta a la época árabe, cuando originalmente formaba parte de un astillero.

La hermosa puerta de entrada arqueada del mercado, vestigio de la muralla árabe original, combina a la perfección con la estructura modernista de hierro y cristal construida en 1879. En la actualidad, es un concurrido mercado en el que malagueños y turistas pueden adquirir o degustar una gran variedad de productos frescos, mariscos y delicias regionales.

6. Jardín Botánico-Histórico La Concepción

A las afueras del centro de la ciudad, La Concepción es un jardín botánico histórico que ofrece una exuberante escapada del entorno urbano. Fundado en la década de 1850 por los marqueses de Casa Loring y ampliado posteriormente por la familia Echevarría-Echevarrieta, el jardín cuenta con una vasta colección de flora tropical y subtropical recogida en todo el mundo. En este jardín encontrarás paisajes de ensueño, edificios históricos, rincones románticos y mucha más magia de la que a priori un visitante puede esperar.

7. Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga)

Situado en el barrio del Soho o Barrio de las Artes, el CAC Málaga es un centro neurálgico para los amantes del arte contemporáneo. Ubicado en un antiguo edificio del mercado mayorista, este centro de exposiciones fue renovado e inaugurado en 2003 para promover los movimientos artísticos modernos y fomentar las interacciones culturales. El espacio acoge exposiciones temporales de artistas emergentes y consagrados, que permiten conocer el panorama artístico actual.

Si lo visitas durante la Feria de Málaga 2024 podrás disfrutar de exposiciones de Tala Madani, Mario Ayala, TMatías Saánchez y Theresa Chromati, entre otros artistas de todo el mundo.

8. Santuario de la Victoria

El Santuario de la Victoria es una joya menos conocida situada en la zona norte de Málaga. Esta iglesia y convento del siglo XVII está dedicado a Nuestra Señora de la Victoria, patrona de Málaga, (de ahí que la marca de cerveza más popular de la ciudad se llame Victoria).

El santuario alberga un altar barroco ornamentado y distintos frescos que representan escenas de la vida de la Virgen María. El complejo arquitectónico también contiene una cripta con una serie de esculturas religiosas iluminadas de forma espectacular, lo que aumenta un aura que de por sí ya es mística.

9. Cementerio Inglés

Por último, pero no por ello menos importante, está el Cementerio Inglés. Siendo el primer cementerio protestante de España, fundado en 1831, este tranquilo espacio no sólo sirve como lugar de descanso final para muchos expatriados notables y cristianos no católicos, sino que también acoge en sus capillas y mausoleos una gran variedad de estilos arquite.

El Cementerio Inglés de Málaga está rodeado de exuberantes jardines y ofrece unas vistas inigualables del mar y una visión muy cosmopolita y única del pasado de una ciudad que siempre ha acogido con los brazos abiertos a todo aquel que ha querido instalarse allí.