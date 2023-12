Los 10 mejores países del mundo para visitar en 2024 según Lonely Planet

Lonely Planet es una editorial conocida y amada por todo el que se considera viajero antes que turista. La empresa, que este 2023 ha cumplido medio siglo dedicando cuerpo y alma elaborando las mejores guías de viaje, siempre acierta en sus recomendaciones. Como la de este precioso pueblo cántabro de interior el cual consideran el más bonito de España y del que te hablábamos recientemente.

Como hacen de manera anual, Lonely Planet ha publicado su detallada lista Best In Travel, en la que destacan una serie de destinos que consideran perfectos para un viaje de cara al próximo año. Su más reciente edición mira con los mejores ojos a esta decena de países de alrededor del globo.

Marruecos

El país más cercano a España de la lista no es otro que Marruecos. Algo menos de 60 kilómetros separan, a través del Estrecho de Gibraltar, la punta de Tarifa y la punta Cires, los extremos más al norte y al sur de los continentes europeo y africano. Tan solo por la corta distancia, ya debería ser un viaje imprescindible de 2024 para cualquiera que viva en España.

Benín

Sin salir de África, nos encontramos con el otro país africano de esta lista, Benín. Situado al oeste del continente, suele pasar desapercibido por su tamaño en comparación a sus vecinos Ghana y Nigeria. No obstante, el que fue el antiguo Reino de Dahomey desde el 1600 al 1900, alberga una cultura fascinante y digna de conocer de primera mano.

Croacia

El único país europeo incluido en la lista de países de Best In Travel 2024 quizá no sea el primer destino de Europa en el que uno pensaría, pero no por ello es menos especial. En plena península balcánica se encuentra Croacia, que desde su entrada en el euro el 1 de enero de 2023 se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de muchos viajeros del continente. Si todavía no has estado, su capital, Zagreb, te enamorará al instante.

Chile

El país sudamericano que Lonely Planet ha elegido como el mejor para visitar en 2024 es Chile. Su costa de casi 6.500 kilómetros de longitud está bañada por el océano Pacífico y a lo largo de todo el territorio se pueden encontrar algunas de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Entre muchas otras, el Salar de Atacama o el campo de géiseres de El Tatio, ubicado en plena cordillera de los Andes.

México

El otro país latinoamericano de la lista no podía ser otro que México, del que Lonely Planet destaca su gastronomía, arte, cultura e historia. En 2024 será un lugar privilegiado desde el que contemplar un eclipse solar y, además, será el año de inauguración de algunas conexiones ferroviarias entre varios de sus lugares históricos más interesantes.

Santa Lucía

Sin movernos de Norteamérica, nos vamos por aire o por mar hasta la preciosa Santa Lucía. La isla caribeña es un clásico destino de Luna de Miel, pero cualquier excusa es buena para viajar hasta allí y conocer sus playas de arena blanca y aguas cristalinas.

India

La India está repleta de lugares que seguramente estén en las listas de destinos soñados de muchas personas, como Mumbai, Delhi, Kerala o Goa. Viajar por el país será más sencillo que nunca de cara al próximo año, pues está prevista una renovación de sus vías ferroviarias. Pero si lo que te gusta es el agua, has de subirte a bordo del MV Ganga Vilas, el crucero de río más largo del mundo.

Pakistán

Limitando al este con la India se encuentra precisamente otro de los países de la lista Best In Travel 2024, Pakistán. Si bien su situación geopolítica actualmente no es la mejor, parece estar cada vez más cerca de la recuperación. Sus rutas montañosas, como la carretera que une Pakistán y China pasando por el valle de Hunza, y las vistas desde sus puntos más altos cuentan con unas vistas impresionantes.

Uzbekistán

El tercero de los países asiáticos incluidos en la lista de de Lonely Planet es Uzbekistán. Viajar de una punta a otra lleva a cualquier viajero a los tiempos de las antiguas rutas comerciales. Si buscas un retiro natural, los pueblos remotos de las Montañas Nuratau son el lugar perfecto para ti.

Mongolia

Para terminar, uno de los países más fascinantes de Asia Oriental: Mongolia. Antiguamente conocido como el Imperio Mongol, Mongolia alberga siglos de historia y cuenta con monumentos y palacios que cualquier fanático de la arquitectura sueña con visitar. Como curiosidad, Mongolia es uno de los países más grandes del mundo pero también el menos densamente poblado. La mitad de su población total reside en su capital, Ulán Bator.