Hemos visto un mundo en el que los dinosaurios dejaban de estar extintos, películas de todo tipo en cuanto a terribles contagios, hemos leído libros de ciencia ficción contándonos todo tipo de aventuras imposibles pero lo cierto es que a nadie se le ocurrió que podríamos sufrir una pandemia causada por un virus cuyo comportamiento es tan particular: no es tan mortal como otros pero su velocidad de contagio es tal que no hay sistema sanitario que lo soporte si no se reduce antes esa velocidad de contagio.

El modo más rápido y seguro para reducir esa velocidad de contagio es principalmente uno: reducir a la mínima expresión el contacto social, no hablarnos a menos de dos metros, no tocarnos, mucho menos besarnos o abrazarnos, relacionarnos lo justo, no salir de casa salvo para lo indispensable y cuándo esto acabe... ¿cómo será el mundo?

¿Cómo viajaremos tras el coronavirus? | Pixabay

Los expertos nos advierten que la vuelta a la normalidad no será tan rápida y sencilla como nos gustaría, primero toca detener el contagio y curar a los afectados, desinfectar tantos lugares como sea posible y sólo después podremos ir retomando nuestra vida, eso sí, con ciertas precauciones porque mientras no haya un tratamiento efectivo y sobre todo una vacuna, estaremos en riesgo de que el coronavirus vuelva a contagiarnos y poner en riesgo nuestro sistema de salud por su enorme velocidad de contagio.

Ante esa perspectiva y sabiendo que para la vacuna faltan todavía algunos meses ¿qué podemos esperar? ¿cuándo podremos volver a viajar? y sobre todo ¿cómo lo haremos? ¿viajaremos, por ejemplo, con mascarilla?

Lo cierto es que muchas preguntas no son fáciles de responder y ni tan siquiera los expertos en la materia se atreven a hacerlo, nos dicen que volveremos a viajar ¡sin duda! pero tomando ciertas precauciones; los consejos relativos a la higiene (lavado de manos y no tocarse la cara) seguirán siendo nuestra mejor protección, también los geles hidroalcohólicos que, superados los momentos más duros de la pandemia, seguro que encontraremos en todos los supermercados y farmacias.

Coronavirus | Pixabay

Las aglomeraciones no han pasado a la historia, volveremos a disfrutar de los conciertos, del cine, de salir de bares… pero mientras no erradiquemos el virus tendremos que ser precavidos y una de las cosas que algunos expertos se atreven a decir, aunque poniendo en cuarentena (nunca mejor dicho) su consejo, es que la vuelta a la normalidad será gradual y todos aquellas actividades que suponen grandes aglomeraciones de personas tal vez tarden un poquito más en volver a convocarse.

En cuanto a las mascarillas los expertos lo tienen claro: no son el mejor sistema para protegernos del coronavirus pero sí para evitar que lo propaguemos, por eso es esencial que dispongan siempre de ellas quieres tienen síntomas y quienes están en contacto directo con afectados de coronavirus porque para ellos sí, toda protección es poca. ¿Por qué en las imágenes que nos llegan de China se ve a tanta gente con mascarillas a pesar de que han logrado controlar la pandemia? la respuesta es sencilla, por precaución, para tratar de evitar que en la vuelta a la normalidad se disparen más de la cuenta los contagios que serán inevitables mientras no se erradique el virus.

La importancia del lavado de manos | Pixabay

Lo cierto es que en pleno confinamiento, un confinamiento que no terminará antes del 12 de abril, y pendientes todavía de doblegar la curva para después erradicar el virus, es pronto para pensar en una total vuelta a la normalidad pero estaremos atentos a todas las noticias y os las contaremos porque si algo vamos a hacer en Viajestic es estar totalmente preparados y listos para cuando nos digan ¡ya! podéis viajar de nuevo.

En esa línea va el nuevo lema de la Organización Mundial del Turismo: Quédate en casa hoy para poder viajar mañana; y van más allá, además de trabajar mano a mano con la Organización Mundial de la Salud, han pedido a innovadores y emprendedores iniciativas futuras para apoyar la recuperación del sector turístico cuando esta pesadilla termine; si quieres enterarte bien de esta iniciativa e incluso particiar en ella puedes hacerlo a través de la web de la OMT porque sabemos que el camino será tortuoso, de hecho nos llegan noticias de que China va a cerrar fronteras este fin de semana tras notar un incremiento de los casos importados en los últimos días, pero estamos seguros de que lo recorreremos.

Mascarillas | Pixabay

Viajemos por ahora virtualmente, viajemos desde casa, desde internet, la televisión y los libros, soñemos viajes ahora y hagámoslos realidad después ¿cuándo? no pongamos fecha, digamos sólo ¡en cuánto podamos!.