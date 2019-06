Viajar con alérgicos: las claves para que tus vacaciones sean un éxito

Que lo ignoremos o que no lo suframos no significa que no exista. Las alergias alimentarias cada vez están más extendidas y generalizadas, pero eso no ha provocado que sean más conocidas. De hecho, normalmente son sólo las personas que las sufren y las de su entorno quienes son realmente conscientes de lo que implica ser alérgico a un alimento. Ser alérgico a un alimento no significa simplemente que no puedas comerlo, sino que, dependiendo del nivel de alergia, puede que incluso pasar delante de un establecimiento repleto de dicho alimento nos provoque una reacción irreversible.

Y es que los alérgicos no se encuentran mal si están en contacto con el alimento o si lo prueban, los alérgicos pueden fallecer si esto ocurre. Precisamente por esta razón y por el hecho de que la sociedad española no está del todo concienciada en lo que a las alergias alimentarias se refiere, organizar unas vacaciones siendo alérgico o con un alérgico en la familia es un verdadero reto. Encontrar hoteles o restaurantes en los que poder comer sintiéndote mínimamente seguro, poder tomar un helado en el paseo marítimo, beber un cocktail… Todo se complica.

Viajar con alérgicos | Pinterest

Por suerte, poco a poco van apareciendo locales y empresarios que apuestan por todos, que no se olvidan de una parte tan importante de la población. Lugares en los que no se limitan a contar con una carta de alérgenos, que en muchas ocasiones es una mera comprobación de que hay muy pocos platos para ‘todos los públicos’, sino que cuidan su menú y cuidan la elaboración del mismo. Restaurantes en los que se tienen en cuenta las alergias a la hora de elaborar las diferentes recetas y se vigila el cocinado.

No hace falta que busquemos locales exclusivos o alternativos, cada vez son más las cadenas que están abriendo los ojos y están adaptando su carta y su cocina a una realidad que, cuando menos te lo esperes, puede llamar a tu puerta. Las alergias pueden afectarnos a todos y no podemos obviarlas, por muy lejanas que podamos verlas en este momento.

¿Cuántas familias han decidido alojarse en un apartamento para cocinar su propia comida y no arriesgarse a una reacción alérgica? Una situación que, conociendo la opinión de otros alérgicos, puede cambiar radicalmente. Hoy queremos que conozcas algunos establecimientos, restaurantes y hoteles que te permitirán disfrutar de tus vacaciones como cualquier otra persona, sin mayor preocupación que la de pasarlo bien y aprovechar cada momento.

Vacaciones con alérgicos | Pinterest

Empecemos por los hoteles. Existen una serie de cadenas que han demostrado estar al día en lo que a alergias alimentarias se refiere y facilitar las cosas a aquellos viajeros que las padezcan. Los hoteles Iberostar son, quizá, los que más destacan diferentes familias con alérgicos, pero también hay que señalar la labor de los hoteles Silken y de los hoteles Barceló. Eso sí, tienes que tener en cuenta que todo dependerá del hotel en concreto, por lo que te aconsejamos que te pongas en contacto con ellos antes de confirmar la reserva. Puede que el Barceló de Punta Umbría, por poner un ejemplo comprobado, sea perfecto para alérgicos pero el de otra ciudad no esté preparado para ello.

Es evidente que cuando viajamos tendemos a comer en restaurantes, buscando el máximo relax. Si hace unos años esto parecía una fantasía para muchos alérgicos, ahora existen, como ya se ha mencionado, numerosos restaurantes en los que no sólo se ofrecen platos aptos para todo tipo de alergias, sino que se adaptan a ellas y te ofrecen numerosas posibilidades.

Uno de estos restaurantes que debería estar en la lista de todo alérgico es El Cortijo Sin, situado en Granada. La dueña de este maravilloso local conoce las alergias de cerca y hará todo lo posible para adaptar su menú a tus necesidades, ofreciéndote muchas opciones, todas ellas riquísimas. Aquí sólo tendrás que preocuparte de escoger el plato que más te llama la atención y de disfrutarlo.

Ya sabes que el turismo gastronómico es uno de los atractivos de Granada, por lo que allí encontrarás más lugares como este. El restaurante vegano Hicuri Art Vegan también es perfecto, sobre todo para todas aquellas alergias alimentarias referentes a productos provenientes de los animales. Al igual que ocurre con El Cortijo Sin, en este establecimiento no sólo hallarás una carta completa y apta, sino que se adaptarán a ti con platos especiales.

Vacaciones con alérgicos | Pinterest

Los restaurantes veganos, en general, son completamente recomendables para los alérgicos al huevo, lácteos, pescado… Al tratarse de una cocina en la que ningún producto proviene de los animales, todos sus platos serán aptos para ellos. Además, generalmente, como se trata de profesionales muy concienciados con el tema del tratamiento y el origen del producto, suelen ofrecer opciones para otro tipo de alérgicos.

Sabemos que es complicado encontrar este tipo de restaurantes si no es por recomendación directa, pese a que cada vez existen en más ciudades de nuestro país. Sin embargo, las cadenas más conocidas están comenzando a abrir su mente y a cuidar la elaboración de sus platos, convirtiéndose en restaurantes aptos para alérgicos. Eso mismo es lo que ocurre con La Tagliatella, italiano que podemos encontrar a lo largo y ancho de la geografía española.

También son destacables otros como Tommy Mel’s o Foster’s Hollywood. Pero, como en el caso de los hoteles, es recomendable ponerte en contacto con el establecimiento concreto, porque varía mucho de uno a otro, aunque la tendencia general apunta a que estas cadenas son las que más avanzadas están en la materia.

Y no todo son comidas copiosas. Si viajas a Almería en verano, te recomendamos que pases por la heladería EssenciaGelati Heladería Yogurtería, donde todos podremos disfrutar de sabores increíbles con la seguridad de que cada helado ha sido preparado con total cuidado y atención, utilizando material esterilizado y diferente dependiendo de los ingredientes. Un paraíso apto para todos los paladares.

Los 14 alérgenos sobre los que se debe informar | Pinterest

Si ya es hora de concienciar a la sociedad de lo peligrosas que son las alergias alimentarias, así como de los obstáculos que se encuentran los alérgicos por el camino, incluido el precio de los productos que pueden consumir, también ha llegado el momento de acabar con un mito: la comida apta para todos es igual de sabrosa que las recetas tradicionales que llevamos comiendo toda la vida. No tengamos miedo a probar y a adaptarnos, disfrutaremos igualmente de sabores únicos, pero con la tranquilidad de que no se está discriminando a nadie.

Como última recomendación, existen una serie de grupos en la red social Facebook, que podrás encontrar bajo el nombre de La Tribu de los Alérgicos (más la provincia o ciudad que te interese), donde personas que conocen de primera mano la realidad de las alergias alimentarias comparten sus experiencias, recomiendan establecimientos y pueden ser de ayuda a la hora de organizar tus vacaciones. Una familia que cada vez crece más y a la que, por suerte, cada vez se escucha más.