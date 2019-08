Alójate en un hotel que acepte mascotas

Antes de reservar el alojamiento para nuestras vacaciones estivales debemos tener en cuenta a nuestra mascota, y buscar aquellos hoteles en los que estarán encantados de recibirnos. Existen numerosos buscadores web especializados en la oferta de diferentes tipos de alojamiento en los que se admiten mascotas. Normalmente hay que pagar un pequeño extra y deberemos cumplir algunos requisitos, pero nuestra mascota viajará con nosotros y pasaremos unas vacaciones maravillosas.

Familia con perro | Pixinio

Redes sociales de cuidadores

Si tenéis planeado un viaje en avión o tren y no queréis que vuestra mascota se altere demasiado podéis contactar con cuidadores de mascotas. Durante los últimos años han proliferado las páginas de Facebook donde se anuncian cuidadores profesionales de perros y gatos (también de otras mascotas), lo que hace que se fácil contactarles. De esta forma nuestro amigo cuadrúpedo se quedará en buenas manos y al cuidado de una persona a la que le encantan los animales. Estaremos tranquilos y podremos disfrutar de nuestra escapada tranquilamente.

Hotel de lujo para gatos | Foto de MisterPEt resort de lujo

Residencias caninas

Para aquellas personas que prefieran algo más profesional pueden optar por residencias y hoteles solo para perros o gatos. En ellos un amplio equipo de profesionales especializados se encargan de darles los mejores cuidados a nuestra mascota. De hecho, hay hoteles caninos o felinos de lujo en los que les dan masajes relajantes o largos paseos por la playa. Además, cuentan con gimnasio, piscina, instalaciones sin jaulas y supervisión las 24 horas en grupos reducidos.

Playas caninas | Pixinio

Visitar playas caninas

Si el alojamiento no es el problema porque tenemos una casa en la playa o en el apartamento que alquilamos no nos ponen pegas, es estupendo. No obstante, eso no es todo, pues los canes también tienen derecho a disfrutar del sol y las olas en la playa. Por ello es importante y necesario que al llegar a nuestro destino vacacional localicemos las playas caninas que haya en las cercanías. Así podremos pasar un fantástico día de playa con nuestra mascota. Eso sí, hay que estar pendiente de ella, llevar sombrilla y mantenerlas hidratadas.

Es posible pasar un buen verano en compañía de nuestros canes y felinos, y que ellos también disfruten de los meses estivales. Son parte de la familia y así debemos de tratarles.