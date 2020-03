Seguro que te interesa

De acuerdo con una propuesta de los reguladores federales, las aerolíneas podrían permitir que los pasajeros hagan llamadas telefónicas durante el vuelo usando Wi-Fi, siempre y cuando los pasajeros sean advertidos de ello.

No obstante, el Departamento de Transporte de Estados Unidos prevé permitir las llamadas si las aerolíneas informan a todos los clientes sobre la política cuando reserven sus billetes. De esta forma, los clientes podrían hacer otros ajustes en su viaje si no desean sentarse junto a otro pasajero que esté haciendo uso de su smartphone.

Según la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe a los pasajeros hacer llamadas telefónicas, es decir, haciendo uso de la cobertura de su compañía telefónica durante los vuelos, pero no las llamadas Wi-Fi.

Desde el Departamento de Transporte aseguran que propuesta velará porque los pasajeros no se sientan expuestos a las llamadas de voz realizadas por otros pasajeros, ya que muchos de ellos están preocupados y en contra de esta propuesta. Ya en 2014, el departamento emitió una solicitud que ponía sobre la mesa la posibilidad de permitir las llamadas y cuya respuesta fue negativa.

Por otro lado, la Asociación de Asistentes de Vuelo opina que no prohibir las llamadas durante un vuelo es imprudente, ya que no solo amenaza la seguridad de la aviación, sino que también aumenta la probabilidad de conflicto en el cielo. De hecho, la amenaza se extendería a la seguridad de tripulantes y pasajeros.

No es la primera vez que los asistentes de vuelo expresan su temor a que las llamadas (tanto convencionales como con WiFi) de lugar a altercados y tensiones entre los pasajeros que quieren hacer llamas, y entre los que no quieren escuchar conversaciones ajenas. Los asistentes de vuelo han dicho anteriormente que temen que las llamadas puedan llevar a peleas entre pasajeros que quieren hacer llamadas y pasajeros que no quieren escuchar las conversaciones

Sin embargo, el grupo comercial de las aerolíneas estadounidenses se opone a una prohibición del gobierno en las llamadas en vuelo. Desde una de las aerolíneas se ha dicho que siempre se ha pensado que este asunto (de las llamadas) no es competencia del Departamento de Transporte, y que cada compañía aérea debería ser libre de elegir qué servicios quiere ofrecer y la forma de hacerlo y que sea en el mejor interés de sus pasajeros y miembros de la tripulación.

No son pocas las aerolíneas que se oponen a dicha permisión y muestran su disconformidad, además aseguran que sus clientes han expresado su preocupación por la naturaleza potencialmente perjudicial de las llamadas en pleno vuelo.Por ahora no parece que aerolíneas y Departamento de Transporte vayan a llegar a un acuerdo, y se prevé que continúen las negociaciones.

