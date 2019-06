Entrar en Disneyland es entrar en un cuento de hadas, y lo es, desde el mismo momento en que pones un pie en su interior. Todo te embaucará y te fascinará. Así que os vamos a dar algunos consejos que seguro os van a venir muy bien para planificar y sacar el máximo partido a esta aventura, y para ahorrar algo de dinero, que siempre viene bien. En tu próximo viaje al lugar más feliz del mundo estos trucos poco conocidos te ayudarán.

Si estás visitando el parque para celebrar una ocasión especial, pide un pin.

Main Street City Hall es el lugar en el que pedirlos. Si es la primera vez que visitas el parque, si celebras un aniversario, o tu cumpleaños, los amigables miembros del Ayuntamiento estarán encantados de darte un botón de celebración.

Trucos para tu viaje a Disney | Disney

Utiliza los sitios web de Disneyland para ubicar y encontrar a tus personajes favoritos.

Si buscas a un personaje en concreto, puedes saber dónde encontrarlo durante tu día en el parque, usa Finding Mickey para determinar su paradero.

Toca la manzana de Blancanieves, será una sorpresa escalofriante.

Si tocas la manzana de latón frente a la atracción Scary Adventures de Blancanieves, te recibirán la carcajada de la bruja y un fuerte trueno.

Trucos para tu viaje a Disney | Disney

Puedes ahorrar mucho dinero en bocadillos si llevas tu propia comida. Sé que a priori a los más pequeños no les va a gustar la idea, pero es más que recomendable, especialmente los días en los que la afluencia de público es elevada. Hazlo, porque si no acabarás comiendo tarde, mal y no es barato.

Ahora bien, las deliciosas comidas de Disneyland son parte de la experiencia. Si decides comer allí planifica con antelación para descubrir las mejores ofertas, y reserva.

Ahorra dinero comprando recuerdos con antelación.

Los juguetes de peluche de Disney, los dulces y otros recuerdos de la marca son bastante caros dentro del parque. Para evitar estos precios, lo mejor es comprar tus recuerdos con antelación en las tiendas Disney de tu ciudad. Sus compras en la tienda de Disneyland se pueden realizar al llamar o enviar a su habitación.

Si decides comprar en el parque, pregunta a los miembros del reparto de la tienda sobre el envío de tus compras. Así no tendrás que ir cargando bolsas o cajas el resto del día en Disneyland. Y si te hospedas en un hotel Disney también te pueden enviar las compras a tu habitación.

Los centavos son recuerdos maravillosos y baratos. En las máquinas de penny-press de Disneyland puedes comprar los recuerdos más asequibles del parque, y se pueden personalizar. Si tienes poco dinero pero quieres un recuerdo de tu viaje, estos centavos de Disney son la opción perfecta.

Consigue recuerdos gratis. Cualquier miembro del reparto en el Jungle Cruise estará encantado de darte un mapa gratuito de estilo antiguo si lo solicitas amablemente, y el capitán del barco de Mark Twain te dará un certificado especial si solicitas dirigir el barco.

Trucos para tu viaje a Disney | Disney

Ve a las atracciones que no sean Fastpass nada más entrar al parque para evitar colas.

Ve al vuelo de Peter Pan durante tu primera hora, esta atracción no ofrece Fastpass, y las colas son largas.

Rompe las reglas en la cola de la atracción de Indiana Jones. Es toda una sorpresa

Mientras esperas verás una cuerda que desciende del techo. Al tirar de esta cuerda, un "explorador perdido" gritará pidiendo ayuda.

Si la lluvia no te molesta, visita Disneyland en un día lluvioso. Habrá menos gente y menos colas. Lo mismo sucede si planeas tu viaje a Disneyland durante los meses menos concurridos del año.

En verano el parque permanece abierto hasta la medianoche. Si buscas aprovechar al máximo tu dinero, visita el parque en verano.

Trucos para tu viaje a Disney | Disney

Intenta ser seleccionado para una estancia en la Suite Disneyland Dream.

En los parques hay una suite de lujo escondida, y la única forma dormir en ella es por azar. De vez en cuando, hay concursos con este premio, pero también se rumorea que los miembros del elenco de Disneyland seleccionan al azar a algún visitante del parque para quedarse en la suite una noche. La posibilidad es remota, pero pregunta por la Dream Suite con la esperanza de ser el elegido. Por intentarlo que no quede.

Si te duelen los pies después de un largo día caminando por el parque, sube al ferrocarril de Disneyland. El viaje dura unos 20 minutos, el tiempo perfecto para descansar y conocer la historia del parque. Si lo pides con amabilidad puedes conseguir un asiento especial en el tren. Merece la pena que te invitan a subir al frente con el conductor.

Trucos para tu viaje a Disney | Disney

Los hoteles de Disney son caros, así que busca otras opciones. Hay muchos lugares para alojarse cerca del parque

Algunos restaurantes Disneyland incluyen descuentos en las tiendas en letra pequeña. Mira los recibos antes de tirarlos por si acaso.

Ciertos espectáculos de Disney, como Fantasmic, ofrecen dos horarios diferentes. Si puedes quedarte hasta tarde, la segunda función es mucho mejor. Menos gente y mejores asientos

Use la aplicación gratuita de Disneyland para ver los tiempos de espera. La aplicación Disneyland te ayudará a evitar las largas colas líneas en tus atracciones favoritas

Aburrido de la cola. Busca famosos. La mejor forma de hacerlo es siguiendo a DisneylandCeleb en instagram para ver quién está en el parque ese día. Y busca a los Azafatos de Disney, llevan chalecos a cuadros, y una celebridad suele ir detrás de ellos.

Trucos para tu viaje a Disney | Disney

¿Quieres sentarte delante en una atracción? Pregunta, los miembros del elenco te acomodarán delante si no te importa esperar unos minutos más.

Usa un scooter eléctrico para algo más que para desplazarte por el parque. Vienen equipados con un puerto USB incorporado para cargar tu teléfono.

Seguro que habrá más consejos útiles, pero habrá que descubrirlos. Con todo esto, seguro que ahorrás y disfrutas al máximo. Vive la magia.