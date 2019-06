Ryanair cambia de nuevo su política sobre el equipaje

Que Ryanair cambie su política sobre el equipaje ya no es algo que sorprenda a sus clientes. Sin embargo, si puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Mientras otras compañías si permiten subir de manera gratuita una maleta pequeña a la cabina del avión, Ryanair comenzó a pedir a sus clientes que pagaran un pequeño plus por este servicio, reduciendo solo al equipaje gratuito, bultos pequeños que cupieran debajo del asiento, como un bolso o una maleta pequeña que no superara las medidas de 40 x 20 x 25 centímetros.

Por lo tanto, los clientes que compraran un embarque prioritario en sus billetes, o aquellos que añadían a su compra las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus podían acceder al avión con un bolso de mano, de las medidas antes señaladas como máximo y la típica maleta de cabina de 55 x 40 x 20 centímetros.

Por otra parte, los pasajeros siempre han tenido la opción de facturar maletas más grandes que van directas a la bodega del avión.

Ahora la aerolínea low-cost ha vuelto a añadir una nueva novedad respecto a su equipaje de mano que te contamos en el vídeo que encabeza esta noticia. Esta medida, es una opción más que puede facilitar las decisiones de los pasajeros, aunque suponga nuevamente, un coste adicional a su billete de avión.

