4 pasos a seguir para planificar tus vacaciones de verano

Seguramente estés deseando que llegue el verano, entre otras cosas para poder tomarte esas vacaciones tan deseadas por todos. ¿Has elegido ya el destino que vas a visitar? ¿Sabes lo que vas a hacer en esos días que nos sirven para recargar pilas y sentirnos un poquito más libres?

Si todavía no tienes nada planeado, porque no has encontrado el momento o porque sigues haciendo pereza, te dejamos a continuación los cuatro pasos fundamentales que debes seguir para organizar esas vacaciones sin tener que invertir demasiado tiempo en ello. Rápido y efectivo, empieza por el primer punto y antes de que te des cuenta ya irás por el último.

1. Elegir la fecha.

Suponemos que antes de esto ya tendrás un destino pensado, pero lo cierto es que la fecha puede determinar muchas cosas. Si buscamos tranquilidad pero solo podemos viajar en la segunda quincena de agosto, quizá tengamos que desechar ciudades demasiado abarrotadas de gente en esas fechas. En cualquier caso, esa es decisión de cada uno. Una vez elegida la fecha, pasamos al destino.

2. ¿Dónde vamos?

Teniendo en cuenta que es verano, muchos queremos destinos con playa. Lo que se nos olvida es que dentro de esto hay opciones de todo tipo; no necesitamos irnos a las más pobladas. Hay pueblos en el norte de España que van a ofrecernos una experiencia inolvidable, así como en el este de Italia, generalmente olvidado. Si no queremos playa, probemos con países olvidados en verano como Noruega o Finlandia, con muchas oportunidades de senderismo. Tal vez Escocia, con sus montes y sus lagos. ¡Otra decisión personal que depende de uno mismo!

3. Desplazamiento y alojamiento.

Siempre recomendamos buscar ambas cosas al mismo tiempo, para poder acoplarlas. Si el desplazamiento nos sale más barato de martes a sábado (por ejemplo), pero eso significa que el alojamiento se nos va por las nubes, es algo que debemos tener en cuenta. Probad a realizar una primera búsqueda en el desplazamiento y seguidamente de alojamiento e id desplazando fechas hasta dar con la ideal. No cojáis nada hasta no estar seguro de que habéis contemplado todas las opciones.

4. Plan diario.

¿Qué vamos a hacer cada día? Si hemos optado por la playa y el descanso, lo tenemos fácil: playa y descanso, alternando con alguna noche de chiringuito o discoteca hasta la madrugada, y quizá con un pequeño paseo turístico por el lugar en el que nos encontramos. Si hemos decidido viajar a alguna capital de Europa, recomendamos investigar los pueblos de alrededor, pues el verano es una época ideal para explorar.