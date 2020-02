Es muy posible que la mayoría no conozca muy de cerca la cultura de países Japón, China y Corea, no solo por su lejanía respecto a España, sino también por las importantes diferencias que se establecen, entre otras cosas, en la gastronomía. Pero no solo es así respecto a Occidente, sino que por supuesto se distinguen entre ellos y es importante conocer normas, además de algún consejo, para superar una buena comida en un restaurante asiático.

Una de las diferencias más importantes, que quizás se desconozca, son los palillos que se utilizan, distintos en cada uno de los países. En Japón los palillos son de tamaño mediano y de madera, mientras que en Corea son de metal y en China bastante más largos, además de la anchura correspondiente a cada uno y la forma redonda o recta al acabar el palillo. Así, algunos de los aspectos que debemos de conocer de cada país son los siguientes.

Sushi | Pixabay

En Japón

1. Es de mala educación hacer ruido cuando se come sopa.

2. No se debe acercar el cuenco de tu comida a la boca ya que está muy mal visto, sea lo que sea.

3. Si no sabes qué escoger de todos los platos que hay en la mesa, piénsalo tranquilamente pero no lleves los palillos de uno a otro mientras decides.

4. Coge los alimentos más próximos a ti, es decir, los que se encuentran en la parte superior del plato y no rebusques.

5. Si quieres que alguien más pruebe lo que tú estás comiendo, no lo hagas con tus propios palillos, utiliza unos que no estén usados o que esa persona lo haga por sí mismo.

Rollitos primavera | Pixabay

En China

1. El plato de vacío no debe quedar vacío puesto que esto puede entenderse como que no había suficiente comida y por eso no ha sobrado.

2. No se debe comenzar a comer antes que las personas de mayor edad o de mayor rango.

3. Cuando traen un plato, servirse al principio tan solo una cucharada.

4. Si una persona china dice que un plato sabe peor pero lo ha hecho él, te aconsejamos decirle que es el mejor plato ya que es una manera de cortesía y aprecio para ellos.

5. Beber un pequeño trago de tu bebida hasta que el resto también lo haya probado.

Comida coreana | Pixabay

En Corea

1. No está bien visto llamar al camarero con la palma hacia arriba.

2. No se debe clavar nunca los palillos en el arroz.

3. No es de buena educación servirse a sí mismo.

4. No está bien comenzar a comer antes que los mayores.

5. En este caso, no está bien visto que dejes comida en el plato ya que no da buena imagen de cara a la persona que lo ha hecho o que va a pagar en el restaurante.