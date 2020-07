El método para decidir qué ropa llevarse a un viaje

Antes de empezar a llenar la maleta para irnos de viaje, debemos elegir qué ropa llevarnos. Esta no es una tarea fácil, ya que solemos meter demasiados “por si acasos”. Te explicamos un método efectivo para seleccionar la ropa adecuada.

No puedes llevártelo todo

Ni todos los bikinis en verano ni todas las chaquetas en invierno. Para decidirte, elabora una lista con el conjunto que vas a ponerte cada día. Así evitarás llevar prendas de más y conseguirás aprovechar toda la ropa que has metido en la maleta.

Ten en cuenta el sitio al que vas

Es muy importante pensar en el destino antes de decidir qué ropa necesitamos. Planea qué actividades vais a realizar o los lugares a visitar previamente a empezar a hacer la maleta, ya que son circunstancias que determinarán qué prendas llevarás a tu viaje. Por ejemplo, un chubasquero puede resultar muy útil, por los posibles cambios de temperatura o las lluvias, en una escapada a la montaña.

Mira el tiempo que va a hacer

Las posibles precipitaciones y la temperatura son dos factores muy importantes en los viajes. Acuérdate de revisar las condiciones meteorológicas días antes de tus vacaciones, ya que pueden variar bruscamente y obligarte a cambiar la ropa de tu maleta. No queremos que nos falte alguna prenda más por no fijarnos en las temperaturas.

Los básicos son una buena opción

Es posible que no tengas espacio suficiente en la maleta para meter todo lo que quieres llevarte. En este caso, aprovecha los básicos. Utilizar prendas que peguen con todo durante el viaje, como unos vaqueros, es una buena idea para no tener que llevar equipaje de más.

Prioriza la ropa cómoda para el trayecto

Si vamos a realizar un viaje largo, no olvides llevar prendas holgadas. Una sudadera y unas mallas son la combinación perfecta para hacer que tu viaje sea más agradable.

Olvídate de la ropa de plancha

Las prendas que necesitan planchado no son una buena opción para incluirlas en nuestros planes vacacionales, a no ser que las necesitemos para acudir a un evento especial. Por ejemplo, si nos invitan a una boda en otra ciudad, lo ideal sería transportar el vestido fuera de la maleta, en una funda destinada para ello. Si no es el caso, la ropa se nos arrugará en la maleta y probablemente no lleguemos a usarla.

Mejor un zapato cómodo

Las escapadas son sinónimo de andar y conocer nuevos lugares. Por ello, no puedes olvidarte de la comodidad y decidir muy bien qué zapatos escoges para tu viaje. Si usas un calzado adecuado, podrás disfrutar mucho más de tu destino.

Además de estos consejos, recuerda que si compartes maleta es importante que distribuyas bien los espacios y tengas todas las prendas organizadas. Usar maletas dobles, con capacidad de almacenaje en los dos lados, es una buena opción para que cada uno ocupe una parte. Si utilizas este método y sigues los pasos para decidir qué ropa llevar, no te dejarás ninguna prenda imprescindible para disfrutar de tu viaje.