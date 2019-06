Las mejores puestas de sol del verano

Calas de ensueño, aguas de colo azul turquesa, arena blanca, fina y limpia que contrasta con el verde exuberante del interior. No, no estamos describiendo las playas del Caribe, estamos mucho más cerca, en España, pero en una isla que no tiene nada que envidiar a destinos más exóticos. Formentera, el último paraíso del Mediterráneo, es un lugar mágico, el destino perfecto en el que relajarse en verano.

Una isla fascinante, sostenible, en la que el turismo activo es el protagonista. Deportes náuticos, como el submarinismo, el windsurf, el kitesurf, o el kayak, son solo algunas de las actividades. Atividades que se unen al senderismo, el trekking, los paseos en bicicleta o a caballo, un entorno natural único en gran parte protegido y con un gran patrimonio cultural.

Pero más allá, además de todo estos y de sus playas paradisíacas, si hay algo verdaderamente mágico y romántico en la isla, son sus atardeceres. Increíbles puestas de sol que se convierten en todo un espectáculo de la naturaleza que no deja indiferente a nadie.

El enclave más meridional del archipiélago balear, imponente entre rocas y acantilados, es el Faro de Cap de Barbaria. Aunque no está muy claro el origen de su nombre, parece que se deba a la cercanía de las costas africanas, conocidas como bárbaras, desde donde fue atacada varias veces la isla. Reunirse en Barbaria para despedir el día es un must si vas a visitar Formentera este verano.

Faro de Cap de Barbaria es el lugar ideal en el que perderte para disfrutar de la paz y la serenidad contemplando como el sol desapace en el horizonte creando un efecto mágico mientras el cielo y el mar cambian de color. Una de las mejores puestas de sol del Mediterráneo.

En los alrededores del faro hay más. Caminando 150 metros hacia el oeste se encuentra la Torre Des Garroveret, una de las torres de defensa y de vigilancia contra los ataques piratas de Formentera. Y te encantará Cova Foradada, un pequeño agujero en el suelo por el que, a través de una gruta, se llega a un balcón que se abre al mar. Curioso como poco.

En temporada alta, el acceso a pie o en bicicleta al faro es libre, sin embargo los coches y motos tienen el acceso vetado aunque hay un aparcamiento gratuito a 1,7 kilómetros.

Pero si buscas las mejores vistas durante el día y los mejores colores al atardecer, entonces lo mejor es acercarse al Faro de la Mola el más antiguo de Formentera situado en uno de los enclaves más espectaculares de la isla. Construido sobre un acantilado de más de 120 metros de altura, ofrece un espectáculo nocturno impresionante con 12 haces luminosos que giran entre el mar y la tierra. Tan solo ha dejado de funcionar en dos ocasiones desde que se inauguró en 1861. Fue durante la Guerra Civil Española y durante la guerra de Filipinas.

Se dice que Julio Verne escribió su novela ‘Hector Servadac’ inspirándose en la Isla de Formentera y en este faro. Y por ello encontrarás una placa conmemorativa de 1978 recuerda que el escritor convirtió la Mola en el lugar donde transcurre la acción de su novela y que seguramente también inspiró otra de sus obras ‘El faro del fin del mundo’.

El Faro de la Mola es otro de los imprescindibles en Formentera. Además hay varios senderos por los que se puede pasear cerca del acantilado y disfrutar de la inmensidad del mar. Desde este punto se pueden contemplar dos tercios de la isla, incluso las costas de Ibiza.

Esto respecto a vistas desde las alturas, porque otra opción es ver el atardecer tumbado en la playa. Ver la caída del sol desde Cala Saona es algo sublime. Situada en una pequeña bahía protegida de los vientos esta es una de las calas más famosas de la isla y una de las más espectaculares por sus aguas cristalinas, rodeada de acantilados que se tornan rojizos conforme el sol desciende sobre la línea del horizonte. Para las puestas de sol el mejor lugar sin duda. Cuenta, además, con algunos bares desde los que tomar algo a la vez que disfrutamos de este espectáculo que nos ofrece el Mar Mediterráneo

Junto a Illetes y a las playas del Parque Natural disfrutar de la puesta de sol en Formentera en la arena es algo que uno no puede dejar de hacer.

