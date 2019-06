Todo lo que debes saber antes de alquilar un coche

Cuando no tenemos coche y se hace imprescindible el transporte en automóvil, no nos quedará otra que alquilar. O quizá si estás de viaje en otro país y también te interesa desplazarte en coche, es otra de las posibilidades. En Viajestic te contamos lo que debes tener en cuenta antes de contratar el alquiler de un vehículo.

Alquilar un coche puede suponer un aumento considerable del presupuesto de nuestras vacaciones. Los alquileres de coches puedes obtenerlos desde los 13 euros por hora dependiendo del coche, la gama o si se trata de otro vehículo. Incluye impuestos, depósitos y cláusulas que, por supuesto, aumentan el alquiler.

Alquilar un coche, no es tan fácil. Debes ser previsible con la compañía por la que te decantas para alquilar el coche: porque si en el destino al que vas no dispone de una sede, no podrás alquilar un vehículo en esa compañía.

No sólo eso, el precio también aumenta dependiendo del número de ocupantes. Debes ser responsable e incluir los datos de las personas que ocupáis el coche, porque en caso de accidente el seguro no tendrá ninguna responsabilidad sobre tus acompañantes.

Si no sueles alquilar coches, o lo sueles hacer pero no eres muy previsor debes valorar adecuadamente cada una de las ofertas de las que dispones. En el siguiente vídeo de Viajestic te mostramos los consejos que debes tener en cuenta antes de alquilar coches con los que disfrutar durante cualquier trayecto de ocio o, simplemente, porque lo necesitas.

