Hotel o apartamento ¿dónde prefieres alojarte?

El alojamiento es parte esencial del viaje, no es el objetivo ni es el fin último por el que uno elige un destino y no otro pero seguro que no es la primera vez que haber elegido el alojamiento equivocado te amarga un gran viaje o ensombrece al menos el recuerdo que te queda de él; pero además hoy en día, con las restricciones viajeras que vivimos, esta pregunta (¿hotel o apartamento?) es si cabe más importante y responderla no es tan fácil como pudiera parecer.

A bote pronto seguro que dices ¡apartamento! y no es mal plan, de hecho es una opción cada vez más demandada, porque alojarte en un apartamento es como hacerlo en tu propia casa, con el mismo grado de seguridad y comodidad y sobre todo cruzándote y compartiendo espacios cerrados con menos gente. Cuando te decides por el apartamento seguro que estás pensando en el restaurante del hotel lleno de gente, en su gimnasio o su SPA, en su recepción... Cierto, estarás más aislado en un apartamento, obligado a compartir espacio con menos personas y eso, en tiempos de pandemia, es una ventaja innegable.

Hotel | Pixabay

Pero tal vez haya algunos aspectos que se te escapen: para empezar ¿viajas solo con convivientes? Porque de no ser así, en un apartamento estarás compartiendo espacios cerrados con amigos que, por más que te quieran y por más que los quieras, pueden compartir contigo lo que ni ellos mismos saben que tienen. En ese sentido un hotel nos ofrece algunas ventajas, la primera es la limpieza diaria de las habitaciones y la segunda precisamente esa, habitaciones, no tienes por qué compartir habitación con no convivientes y además tampoco es obligatorio el uso de las zonas comunes como el comedor, siempre puedes tirar se servicio de habitaciones.

Lo esencial a la hora de elegir hotel o apartamento, dado que ambas opciones ofrecen ventajas e inconvenientes, es el tipo de viaje que vas a realizar: si solo buscas un lugar donde descansar y asearte, lo cierto es que una habitación de hotel puede ser ideal, más con las medidas higiénico-sanitarias que han implementado la mayor parte de las grandes cadenas hoteleras y también de los pequeños hoteles con encanto; ahora bien, si buscas un alojamiento más estable porque, por ejemplo, tu viaje será más largo y, dadas las restricciones impuestas en tantos lugares, pasarás tiempo en él, tal vez un apartamento te resulte más cómodo.

Apartamentos turísticos | Pixabay

Otro aspecto no menor es el relacionado con tu miedo: si eres de los que se siente seguro con tu mascarilla y tu correcta higiene de manos, manteniendo la distancia con el resto del mundo pero dispuesto a disfrutar de todo lo que tiene que ofrecerte (empezando por las zonas comunes de los establecimientos hoteleros...), un hotel no parece mal plan, si por el contrario eres de los que incluso detrás de la la mascarilla y a tres metros de distancia miras a tus vecinos con cierto recelo... Reserva apartamento.

Esta pandemia ha cambiado muchas cosas, entre ellas nuestra forma de viajar pero si algo tenemos claro es que eso es todo lo que vamos a concederle, que cambie nuestros hábitos viajeros, hábitos a los que por otra parte estamos deseando entregarnos de nuevo...