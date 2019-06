Hay overbooking en mi vuelo, ¿qué debo hacer?

En alguna que otra ocasión ha ocurrido que, cuando vas a realizar un trayecto en avión, te enfrentes a una situación un tanto peculiar: Un overbooking. Siempre lo hemos escuchado pero, ¿sabemos realmente lo que es?, ¿qué tipos hay?, ¿cómo debemos reclamar?

Por ese mismo motivo, hemos querido reunir una serie de preguntas algo frecuentes con las que podrás resolver tus dudas de manera directa. Incluso, estos datos te pueden venir muy bien en caso de que, en algún momento de tu vida, te suceda. ¡Comencemos a indagar en el tema, entonces!

¿Qué es un overbooking?

Consiste en vender más billetes de los que hay para un vuelo en concreto. Esta sobreventa en cuanto a billetes de avión se realiza cuando un número de pasajeros con reserva completamente confirmada que han llegado ya al aeropuerto, es superior a las plazas que están disponibles en el vuelo. Con lo cual, ¿qué se hace en este tipo de casos? Denegar, de manera definitiva, el embarque a algunos pasajeros. Es algo legal y permitido en la Unión Europea.

¿Por qué se hace overbooking?

La gran mayoría de aerolíneas se dan cuenta de que una mínima parte de los viajeros no acuden al embarque o cancelan sus vuelos. Por ese mismo motivo, emiten un número de billetes algo superior a los asientos que se disponen de manera real en el avión.

Volando voy... | Pixabay

¿Qué hacer si hay overbooking?

Recordemos que la sobreventa de asientos es una práctica completamente legal en la Unión Europea pero, a pesar de todo, los pasajeros tienen una serie de derechos que se deben cumplir sin ningún tipo de excusa de por medio. Normalmente, lo que se suele hacer es pedir voluntarios entre los pasajeros. Algunos suelen estar dispuestos a renunciar a ese vuelo a cambio de una buena compensación. Sea como sea, si aceptas esto o no, la aerolínea deberá indemnizarte.

Existen dos tipos de overbooking

Básicamente, debes conocer ambos. Dependiendo de cuál sufras, se establecen unas normas diferentes. El overbooking voluntario la aerolínea debe reembolsarte el billete y ofrecerte, en su caso, un transporte alternativo. Otros beneficios pueden ser dinero en metálico, asiento business en otro vuelo, etc. En el caso de sufrir el overbooking no voluntario, es decir, que la compañía te impida embarcar, deberán darte un transporte alternativo y una compensación económica. Esto suele suceder cuando el número de personas voluntarias no es del todo suficiente.

Sufro overbooking, ¿qué tipo de compensación tengo?

Normalmente, la aerolínea está obligada a reembolsarte el precio íntegro del billete de avión en un plazo de 7 días. También están obligados a facilitarte un medio de transporte a tu destino final de la manera más eficaz y rápida posible, o bien en una fecha que te venga mejor.

En cuanto a las indemnizaciones económicas, tiene muchas variantes: Distancia del vuelo, rapidez de la aerolínea en buscar una alternativa de transporte, etc. Por ejemplo, en cuanto al overbooking involuntario, debes asegurarte de que todo lo sucedido queda escrito en la fecha de la incidencia. La aerolínea deberá ofrecerte, de manera gratuita, manutención en el tiempo de espera, dos llamadas de teléfono, mail o mensajes de fax. Tendrá la obligación de ofrecer alojamiento y pagar el traslado del aeropuerto al hotel, y viceversa.

Por supuesto, en este tipo de casos, también puedes reclamar tu derecho a daños y perjuicios. Así obtendrás una compensación económica que varía según los kilómetros que se iban a realizar: 250€ (vuelos inferiores a 1.500€), 400€ (entre 1.500 y 3.000 kilómetros) y 600€ (vuelos de más de 3.500 kilómetros).