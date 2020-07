Estos son los imprescindibles para irte de acampada por primera vez

Acampar es una de las grandes aventuras del verano pero, si es la primera vez que lo haces, puede que te dejes más de un objeto necesario en casa. Te contamos todo lo imprescindible para disfrutar de esta experiencia.

Lo primero es elegir el tipo de acampada que vas a realizar: de montaña, en la costa, familiar, en zona abierta… Además de investigar las temperaturas a las que te vas a exponer. De esto dependerá todo lo que necesites. Si decides disfrutar de unos días de camping con temperaturas bajas, coloca una lona en el suelo para poder dormir aislado de la humedad de la tierra. En cambio, si prefieres las acampadas con climas más favorables, un toldo es un buen aliado para combatir el calor.

Aun así, existen unos básicos para comenzar a vivir esta experiencia, como la tienda de campaña y el saco de dormir. Estos son dos elementos imprescindibles que no deben faltar en cualquier tipo de aventura. No olvides llevarte las piquetas y algún utensilio como el martillo, para poder clavarlas en el suelo y que no se te vuele la tienda.

En cuanto a la comida, es importante pensar en alimentos que puedan aguantar a temperatura ambiente. La comida en conserva es una buena opción para este tipo de escapadas. Puedes ayudarte de una cocina de gas, ya que con ella podrás cocinar de manera sencilla y rápida. Además, una nevera con hielos es imprescindible en los meses de verano. Acuérdate de guardar la comida dentro de la tienda por la noche, para que no se acerquen los animales que habitan en la zona.

Lo siguiente que tienes que hacer es buscar los lugares de acampada disponibles. En las páginas web de los ayuntamientos puedes encontrar información de zonas destinadas a la acampada libre o campings cerrados. Si optas por la acampada libre, recuerda que debes avisar de cuántas personas seréis y en qué lugar exacto vais a pernoctar. Existe un mapa colaborativo donde los campistas pueden recurrir para disfrutar de nuevos lugares que desconocían o para apuntar aquellos que hayan descubierto. De esta manera, otros aficionados a esta experiencia también podrán visitar esas zonas.

Por otro lado, objetos como la linterna o una cuerda pueden facilitarte la experiencia. Con la linterna podrás alumbrarte siempre que necesites buscar algo dentro de la tienda de campaña. La cuerda puede servirte para tender la ropa de baño con la ayuda de dos árboles o con los enganches que tienen las tiendas en la parte de arriba.

El último consejo para disfrutar de una buena acampada es que no olvides llevar protección solar, spray antimosquitos y bolsas de basura para dejar el espacio donde acampes tal y como te lo encontraste.