Esto es lo que tienes que saber para disfrutar de las zonas de playa y sus arenales este verano

El gobierno central, como responsable de Salud Pública, marca las pautas a seguir para acabar de superar la pandemia de COVID-19 pero son las Comunidades Autónomas quienes matizan y aplican las recomendaciones generales por eso no es exactamente lo mismo ir a la playa o a un restaurante en Cataluña que en Andalucía, en Galicia, en Valencia o en el País Vasco. Eso además de que la pandemia es caprichosa y la incidencia no es la misma en todas partes. Pero nosotros vamos a ponértelo fácil y te resumimos a continuación las restricciones más importantes que aplican en todas las Comunidades Autónomas con playas; la información que manejamos es la de Travel Safe, una página oficial de Turismo de España en la que encontrarás toda la información que necesites para viajar tanto al extranjero como dentro de España. Nosotros hoy nos vamos a la playa ¿te vienes?.

La norma general es que los aforos, en interiores, siguen reducidos y que la mascarilla es obligatoria tanto en interiores como en exteriores si no puede mantenerse la distancia mínima de seguridad o se está en compañía de no convivientes y eso es lo primero que debes saber viajes donde viajes a partir de ahí la cosa va así:

Cadaqués | Pixabay

Cataluña

En Cataluña el acceso a la playa es libre y no es obligatorio el uso de mascarilla pero ten en cuenta que, al no haber control de aforos, puede suceder que resulte imposible mantener la distancia de seguridad y tendrás que sacar la mascarilla a pasear; en las piscinas el aforo está al 50%; los hoteles tienen su aforo restringido al 75% y los restaurantes al 50% en interiores; en teatros, cines, museos, circos y auditorios el aforo está restringido al 70%.

Islas Baleares

Las playas baleares tampoco tienen restricciones de aforo pero sí de horario, cierran entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, la mascarilla no es obligatoria siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad; las piscinas tienen su aforo restringido al 50% mientras que teatros, auditotorios, salas de conciertos cines y circos pueden cubrir 2/3 de su aforo habitual; tanto las zonas comunes de los hoteles como el interior de los negocios de restauración tienen su aforo restringido al 50%.

Restricciones en las playas españolas en 2021 | Pixabay

Comunidad Valenciana

Playas y piscinas tienen su aforo restringido al 75%, también cines, teatros, auditorios, salas de artes escénicas, circos y salas multifuncionales; los hoteles y albergues turísticos retringen su aforo al 75% y tanto los locales de ocio nocturno como el interior de los de restauración tienen su aforo reducido al 50%; el uso de la mascarilla en exteriores no es obligatorio siempre que se mantenga la distancia de seguiridad.

Murcia

En Murcia han organizado sus restricciones por niveles de alerta así que estas podrán variar según lo haga la incidencia de la pandemia: si el nivel de alerta es bajo las restricciones serán las generales: hoteles al 75% y restauración en interiores al 50%, museos sin límite de aforo y playas de acceso libre y sin mascarilla siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad y las piscinas con 1/3 de aforo; si la incidencia de la pandemia subiese también serían mayores las restricciones pero no afectarían a playas ni piscinas que mantendrían las mismas limitaciones, sí a los museos que verían su aforo restringido al 50% si se llegase al nivel de alerta extremo o la restauranción que tendría que cerrar los espacios interiores, en ese improbable caso el aforo en los hoteles sería del 30%.

Tarifa | Pixabay

Andalucía

En Andalucía, como en Murcia, organizan sus restricciones en base a la incidencia de la pandemia y habla de niveles de alerta; en nivel de alerta 2 las restricciones serían las básicas: playas de acceso libre sin control de aforo ni horario, la mascarilla no es obligatoria salvo que no pueda mantenerse la distancia de seguridad; hoteles y restauración con el aforo al 75% (en interiores), los eventos culturales también restringen aforo al 75%. No nos olvidamos de las piscinas pero en Andalucía sus restricciones dependen de cada Ayuntamiento... En el improbable caso de que el nivel de alerta llegase al máximo (nivel 4) los hoteles restringirían aforo al 30% y los eventos culturales al 40%, no habría nuevas restricciones para las playas.

Islas Canarias

Canarias también recurre a los niveles de alerta para organizar sus restricciones pero, además, ese nivel se mide por isla, por ejemplo actualmente Tenerife está en nivel 3, Lanzarote en nivel 2 y el resto del archipiélago en nivel 1. ¿Qué significa esto en cuanto a restricciones? En nivel 1 la cultura restringe su aforo al 75% y las playas son de acceso libre aunque con un máximo por grupo de 10 personas, el ocio nocturno abre hasta las 2 de la madrugada mientras la restauración restringe aforo al 75% en interiores. En nivel 2 el aforo de la cultura baja al 50% y en nivel 3 al 33%, si se alcanzase el nivel 4 se reduciría hasta el 25%; el aforo de las playas sí se ve afectado por los niveles de alerta, sería del 75% en nivel 2, y del 50% en los niveles 3 y 4. En cuanto a las restricciones de la restauración en nivel 2 sería del 50% no solo en interiores sino también en las terrazas, en nivel 3 y 4 se cerrarían los espacios interiores y las terrazas mantendrían su aforo al 50%.

San Xenxo | Pixabay

Galicia

En Galicia la cosa se complica un poco porque aplican las restricciones según el nivel de alerta pero municipio a municipio, es decir, si el nivel de alerta es diferente en Portonovo y Ribadeo las restricciones que se apliquen en ambas localidades no serán las mismas, eso sí, Galicia está en general en nivel medio-bajo de alerta así que podemos hacerte un pequeño resumen de lo que te vas a encontrar en sus localidades playeras: playas y piscinas sin límite de aforo y con el uso obligatorio de mascarilla solo si no se puede mantener la distancia de seguridad, las actividades turísticas tienen su aforo limitado al 50%, igual que los hoteles y el interior de los restaurantes; solo 3 localidades costeras (Malpica, Poio y Camariñas) están en un nivel más alto de restricción, de ahí que el interior de los restaurantes tenga su aforo restringido al 30% y el exterior al 50%.

Asturias

En Asturias los albergues y establecimientos turísticos tienen su aforo restringido al 75% (salvo los albergues de peregrinos del Camino de Santiago que lo limitan al 50%); cines, teatros y demás espacios culturales y deportivos también restringen su aforo al 75%, el ocio nocturno cierra a las 3 de la madrugada; en cuanto a la restauración, no se permite consumir en barra y el límite en exteriores es de grupos de 10 personas. Las piscinas tienen su aforo restringido al 50% y en cuanto a las playas no hay restricciones generales pero sí se permite que haya control de aforos o incluso límite de tiempo de estancia en la playa fijados por cada ayuntamiento.

Cantabria

Cantabria también aplicará restricciones en función de la incidencia y, como sucede en Galicia, ese nivel se fija por ayuntamiento así que lo que te daremos a continuación es solo una pequeña guía general, eso sí, ten en cuenta que actualmente la mayor parte de Cantabria está en nivel 1 y solo alguna localidad (Piélagos, Santander, Santa Cruz de Bezana y Laredo si hablamos de las costeras) están en nivel 2; en nivel 1 la restauración restringe su aforo al 50% en interiores igual que los locales de ocio nocturno, cines teatros y espectáculos culturales o deportivos tienen su aforo restringido al 75%; en nivel 2 el aforo en el interior de los locales de restauración es de 1/3 y en terrazas del 75%; ya en nivel 3 (ninguna localidad cántabra está en esas cifras actualmente, mucho menos en las de nivel 4) se cerraría el interior de la restauración y el exterior se restringiría al 75% y 50% respectivamente. Recuerda que las playas son espacios exteriores lo que significa que no es obligatorio el uso de mascarilla salvo que no pueda mantenerse la distancia de seguridad.

San Sebastián | Pixabay

País Vasco

En el País Vasco tanto las piscinas como las playas son de acceso libre, no es necesario el uso de mascarilla si se mantiene la distancia de seguridad; los txokos y sociedades gastronómicas tienen el aforo restringido al 50% como la hostelería en general; también hay control de aforos en las actividades y eventos culturales.

Puedes tomar este resumen como guía para saber cómo van las restricciones por Comunidad Autónoma costera pero recuerda que en muchas regiones las restricciones se aplican por nivel de alerta y ayuntamiento o isla, por eso es importante que te informes antes de iniciar tu viaje ¿dónde? aquí encontrarás tanto la información general para viajar en España como de España a países extranjeros.