Cada año son muchas las personas que eligen este país del sur del continente americano como destino vacacional. Para evitar sorpresas desagradables, y que nuestro tiempo descubriendo esa maravillosa parte del mundo sea toda una delicia, desde el ministerio de Sanidad recomiendan tener algunas vacunas.

Lejos de ser obligatorias, sí que son altamente recomendables. Lo primero de todo es tener el calendario de vacunas al día, es decir, que las vacunas que debiéramos haber recibido las tengamos puestas, y bien puestas. Una vez hemos comprobado o completado nuestro calendario, podemos dirigirnos a cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

En dichos centros tendrán en cuenta el riesgo de cada viajero, prestando especial atención en los factores de riesgo individuales para desarrollar efectos adversos a la vacuna tales como edad, estado inmune, etc. Afortunadamente la lista de vacunas recomendadas no es muy larga, pues solo contempla dos diferentes.

Vacunas | Foto de Ulleo, fuente Pixnio

La primera es contra la fiebre amarilla, se recomienda para los viajeros que tengan 9 meses de edad o más, y que tengan pensado visitar áreas por debajo de los 2.300 metros de altitud. Entre ellas encontramos todas las regiones del Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno, Cuzco; Junín, Pasco y Huánuco. Además de áreas indicadas dentro de las regiones siguientes: noreste de Ancash; norte de Apurímac; norte y noreste de Ayacucho; norte y este de Cajamarca; noroeste, norte y noreste de Cuzco; norte de Huancavelica; norte, parte central y este de Huánuco; norte y este de Junín; este de La Libertad; parte central y este de Pasco; este de Piura.

No obstante, si nuestro itinerario se limita a las áreas del oeste de los Andes: la totalidad de las regiones de Lambayeque y Tumbes; y las áreas indicadas del oeste de Piura y parte centro-oeste de Cajamarca, no hará falta que nos pongamos dicha vacuna. Tampoco si nuestro viaje está más encaminado a visitar zonas por encima de los 2300 metro de altitud como el oeste de los Andes, las ciudades de Cuzco y Lima, Machu Picchu, y el camino Inca.

Debemos de tener esta vacuna en consideración si vamos a tener un gran riesgo de exposición, como por ejemplo un viaje de larga duración, amplia exposición a mosquitos, la picadura de mosquito, etc.

Ruinas en el Amazonas, Peru? | Foto de Thymian para Wikimedia Commons

La segunda y última vacuna de esta, excepcionalmente, corta lista es contra el paludismo. El riesgo de contraer esta enfermedad está presente durante todo el año en las áreas rurales que están por debajo de los 2000 metros de altitud, además de en las regiones altas y bajas de la selva amazónica. Según el ministerio de Sanidad, los cuarenta y cinco distritos de mayor riesgo y en los cuales se contra el mayor número de casos, se encuentran en las regiones del Amazonas, Junin, San Martín y principalmente Loreto.

Por su puesto no podemos olvidar, mirar bien los requisitos de entrada al país y no llevar ningún tipo de virus o enfermedad, que ya haya sido erradicada o que no se haya padecido en Perú.