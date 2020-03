Incluso a quienes pueden teletrabajar se les puede hacer el día largo sin salir de casa para nada más que lo estrictamente necesario ¿cómo llenar los tiempos que estarías dedicando a viajar, terracear, disfrutar de un un cine, un teatro, un museo... sin sufrir ansiedad? Hoy vamos a recomendarte algunos aliados que harán tu cuarentena más llevadera:

La televisión, la radio e internet ¡por supuesto!

Estar bien informado es lo primero y tanto la televisión (¡todos a La Sexta!) como la radio y los periódicos online son perfectos para ello pero también para mucho más; las televisiones reinventan sus parrillas en falta de fútbol y seguro que encuentras programas y películas que te encantará, algo parecido sucede con la radio y sobre todo con internet porque ahí encontrarás webs para hacer magníficos viajes virtuales, recuerda que puedes visitar el Museo del Prado sin salir de casa ¡y no solo el Prado! otros grandes museos del mundo también nos permiten asomarnos a sus salas desde el sofá.

¡Atentos a Viajestic! porque en los próximos días os iremos recomendando webs para viajar virtualmente e ir tomando nota de viajes que, cuando los tiempos sean más propicios para viajeros, podrás hacer realidad.

Un libro digital

Siempre hemos pensado que quien tiene un libro digital tiene un tesoro y seguro que quienes cuentan con uno ahora lo piensan más que nunca, no tienen más que buscar en internet los libros con los que quieran aliñar su cuarentena y disfrutar de un tiempo extra para leer. ¿Eres un viajero irredento? también hablaremos largo y tendido de magníficos libros de viaje y de libros para viajar, recuerda también que los clásicos son libros ya sin derechos de autor y puedes encontrarlos en internet sin que te cuesten un euro (especialmente en webs de universidades).

Las plataformas de series, películas, documentales ¡y música!

Nadie duda que HBO, Netflix, Movistar o Amazon Prime, entre otras plataformas (Spotify para música también entre otras, por supuesto), son aliados magníficos para estos días porque además de ofrecer estupendas películas (algunas clásicas, otras de producción propia) y también series... las series nos parecen especialmente una buena opción porque contar con unos 10 capítulos que te cuentan una estupenda historia llena el tiempo, distrae la cabeza y nos permite disfrutar de la casa y del sofá.

Los juegos de mesa

Ya, ya... ni tú mismo sabes que los tienes en casa pero es así ¿quién no tiene un parchis perdido por algún armario? ¿un Trivial? y eso así sin pensar mucho porque en las casas en las que hay niños y adolescentes hay muchos más, algún ajedrez (¡qué buena oportunidad para aprender al menos los movimientos básicos y descubrir este clásico e interesante juego!), unas damas e incluso una baraja (eso sí, a lavarse bien las manos antes y después de jugar y nada de tocarse la cara durante la partida). A nosotros nos gusta especialmente el Monopoli... ¡nos encanta la idea de comprarnos hoteles pensando en recorrerlos personalmente en cuanto termine este tiempo de cuarentena!

El Fornite... (y otros videojuegos)

Quien dice el Fornite dice cualquiera de tus vieojuegos favoritos... pero eso no vamos a ser nosotros quienes te lo recomendemos porque seguro que esa opción la tienes ya controladísima ¿verdad?

Estos son las primeras recomendaciones, las más evidentes y las más básicas pero no nos pierdas de vista -Viajestic en La Sexta- porque en los próximos días vamos a hablar mucho de viajes virtuales que puedes hacer desde ya mismo y sin salir de casa, de lugares del mundo que nunca has pensado en visitar porque ni tan siquiera sabes que existen y de un montón de destinos sorprendentes más, algunos que no visitarás jamás y otros de los que tomarás buena nota para poner rumbo a ellos en cuanto los tiempos sean más propicios para viajeros ¡aquí te esperamos!.