5 consejos para preparar un viaje perfecto para San Valentín

El día de los enamorados, San Valentín, es siempre un momento perfecto para sorprender a tu pareja con un detalle y demostrarle lo mucho que la quieres -incluso aunque la quieras todo el año, eso ya lo sabemos, ¡pero un detalle es un detalle! Y para aquellos cuya máxima pasión es viajar, ¿qué puede haber mejor que regalar una pequeña escapada?

No siempre es fácil decidirse en este sentido, por supuesto. En primer lugar, por el miedo a fallar. En segundo lugar, porque una sorpresa así puede salir mal por ciertos contratiempos (un compromiso de última hora, por ejemplo, del que no sabías nada). Y como no queremos que un gesto tan bonito termine en fracaso, os dejamos unos consejos que pueden ayudaros a la hora de tomar las decisiones para este regalo.

Viajes románticos | San Valentín

1. Infórmate bien de la disponibilidad de tu pareja

Elige la fecha teniendo en cuenta que la sorpresa no será mal recibida: no hay obligaciones laborales de por medio, ni reuniones de las que no sabías nada, ni ningún otro compromiso por el que sea imposible hacer el viaje. Siempre es aconsejable ponerse en contacto con un par de personas del entorno de tu pareja, porque te ayudarán a resolver las dudas que puedas tener en este sentido.

2. Investiga con cuidado

Seguramente tu pareja tenga algún lugar pendiente por visitar, quizá uno del que nunca te haya hablado o alguno por el que haya empezado a sentir una curiosidad repentina. Indaga en ese sentido. También es una buena ocasión para que sorprendas con un viaje a un destino que nunca hubiera imaginado pero que tú sepas que va a gustarle porque reúne ciertas características.

3. Si tienes poco tiempo para prepararlo... No te compliques demasiado

Es probable que viajar al extranjero se vaya un poco de precio para una escapada, así que opta por España. Tenemos unos rincones preciosos y aquí concretamos un poco más nuestro consejo: una casa rural en un pueblo pequeño pero bonito es siempre una elección acertadísima.

4. Piensa en tu pareja más que en ti

Si vas a prepararle una sorpresa de este tipo a tu pareja suponemos que significa que quieres hacerle feliz, así que piensa sobre todo en ella. Por ejemplo, si le gusta el deporte, piensa en alguna actividad que pueda agradar a ambos pero que vaya especialmente dirigida a la destinataria de la sorpresa. En cada paso que des a la hora de preparar el viaje, tenla en mente.

5. Deja un espacio para la improvisación, incluso aunque seas de esas personas que quieren tener todo bien atado

Un viaje de este estilo, un viaje por sorpresa, es emocionante porque uno no sabe qué puede esperar, así que un buen consejo es dejar que la mayor parte del tiempo que vayáis a pasar juntos dependa de la improvisación.