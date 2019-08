¿Pensando ya en tu próximo gran viaje?

Hay muchas ventajas en planear un viaje a largo plazo: puede salir más económico, todo está mejor planificado, no tiene por qué haber estrés de última hora… Sin embargo, no a todos se nos da bien hacerlo. Aquí te damos una serie de consejos para que no se te escape nada y todo esté bajo control en todo momento.