Consejos para ahorrar durante tu viaje

Tendemos a pensar que la importancia económica de los viajes recae en el desplazamiento y el alojamiento... Y esto es un tremendo error. Has encontrado unos billetes de avión perfectos y no puedes creerte la oferta de hotel que has pillado, ahora toca asegurarse de no descuidar todo lo demás, pues es en los pequeños detalles donde se te puede ir una cantidad de dinero importante.

A continuación, os dejamos una serie de consejos básicos a tener en cuenta si queremos ahorrar en nuestros viajes. Tomad nota.

1. Busca, busca y busca

El mejor consejo que podemos daros es que busquéis, comparéis, analicéis. Haced una investigación a fondo de la ciudad o las ciudades en las que vais a pasar unos días y descubriréis un sinfín de trucos que os permitirán ahorraros un dinero. Internet está lleno de consejos sobre el mejor lugar donde comer o los días en los que los museos tienen entrada gratuita.

2. Anda, anda y anda

Parece obvio pero llegado el momento de la verdad y cuando nos encontramos ante una gran ciudad que desconocemos, nuestra primera reacción es querer coger el transporte público que nos lleve de un lugar a otro. Esto es un error porque, en primer lugar, de esta manera no podrás conocer verdaderamente la ciudad que visitas, pues la única forma de hacerlo es patearla. Además, pagar un euro por un viaje seguido por otro euro para otro viaje y así sucesivamente... suma una cantidad de dinero que después de preguntarás cómo se ha perdido.

3. Cuidado con los regalos y los recuerdos

Sí, claro que a todos nos encanta traernos recuerdos de nuestros viajes, también para que otras personas vean que han estado en nuestra cabeza, ¡pero cuidado! Sucede lo mismo que en el punto anterior: un detallito tras otro detallito tras otro detallito se van sumando y volverás a preguntarte cómo es posible que el dinero haya volado tan rápido.

4. Revisa los lugares donde vas a comer

A veces, la carta de presentación de los restaurantes parece tan buena que no puede ser verdad. Y es habitual que esto sea así porque, simplemente, no es verdad. Aunque veas un plato a buen precio, ten en cuenta que la bebida puede estar por las nubes y que pueden cobrarte por el cubierto un precio que ni siquiera imaginas. Si buscas ahorrar, revisa bien cada detalle antes de lanzarte a ello.

5. Súmate a la gastronomía local

Ten en cuenta que aquellos restaurantes donde están comiendo los lugareños serán, por lo general, los más económicos. Son las personas que habitan la ciudad que visitas las que verdaderamente la conocen, así que síguelas.

6. Hazte con la tarjeta turística

Normalmente, las ciudades turísticas cuentan con la llamada 'citypass' que es la opción perfecta si os queréis quedar unos cuantos días en el lugar. Con ella, el transporte público y la entrada a diferentes atracciones será gratuita. El precio de la tarjeta variará dependiendo de la ciudad, pero suele merecer la pena si quieres disfrutar de una estancia completa y te ahorrarás un dinero.

7. Coge todos los viajes con antelación

Si visitas un país o una región por la que quieres desplazarte, es aconsejable que adquieras los billetes de tren o autobús con antelación, como si estuvieras cogiendo los billetes de avión. Te ahorrarás dinero y disgustos.