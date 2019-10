París cuenta con tres aeropuertos: el principal aeropuerto de la ciudad y de Francia es el Charles de Gaulle y sus auxiliares son el de Orly, al sur de la ciudad, y el de Beauvais-Tillé que es en el que operan la mayor parte de las compañías low cost.

Aeropuerto Charles de Gaulle | Pixabay

El aeropuerto Charles de Gaulle está a unos 25 kilómetros al noroeste del centro de París, en la localidad de Roissy, cuenta con tres terminales conectadas entre sí por un autobús gratuito.

Para llegar de este aeropuerto al centro de París puedes utilizar la línea de tren RER B3 que tarda menos de media hora en llevarte hasta la estación Gare du Nord y poco más hasta Châtelet-Les Halles, el viaje te costará menos de 10 euros y el horario de esta línea es muy amplio, solo permanece fuera de servicio entre las 00.00 horas y las 5 de la mañana.

Cabe que ninguna de las dos estaciones en las que te deja el RER B3 te venga bien, en ese caso puedes optar por utilizar el autobús para llegar del Charles de Gaulle al centro de París, eso sí, en ten cuenta que el precio del billete es aproximadamente el mismo que el de tren (unos 10 euros) y el tiempo del viaje un tanto más largo, unos 50 minutos; esta línea de autobuses conecta todas las terminales del aeropuerto con el centro de la ciudad y tiene paradas frente al Palais Garnier y en el metro de Opera. Su horario es poco más restringido que el del tren, circula desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Por supuesto puedes coger un taxi o incluso reservar un transfer privado y que tu conductor te espere en el aeropuerto con un cartel con tu nombre como en las películas… pero en ninguno de esos casos llegarás al hotel por 10 euros como sí harás si utilizas el tren o el autobús.

Aeropuerto de Orly | Pixabay

El aeropuerto de Orly, al sur de París, es un poco más pequeño el Charles de Gaulle, de hecho cuenta con dos terminales en lugar de tres, está a tan solo 12 kilómetros del centro de París pero la comunicación no es tan fluida como desde Charles de Gaulle.

El aeropuerto de Orly está comunicado con la ciudad con el tren Orlyval que enlaza en la estación Antony con la línea B del RER, el trayecto dura una media hora y cuesta unos 11 euros; este tren está operativo desde las 6 de la mañana y hasta las 11 de la noche.

Puedes optar por utilizar el tranvía T7 que conecta el aeropuerto con la estación Villejuif-Louis Aragon y, desde ahí, moverte en metro hasta tu destino, el tiempo de trayecto no será inferior a 35 minutos; el tranvía presta servicio desde las 5,30 de la mañana hasta las 12:30 de la noche.

Varias líneas de autobús salen del aeropuerto de Orly y tendrás que mirar con detenimiento cual te conviene más, alguna te dejará en alguna estación de metro o tren que te resulte conveniente pero el autobús de Air France te llevará directo al corazón de París, cubre el trayecto en 1 hora, te costará poco más de 12 euros y tiene paradas en Gare de Montparnasse, los Inválidos y Place de L’Etoile; el primer autobús sale a las 6 de la mañana y el último a las 11:30 de la noche.

Si optas por un servicio de transfer privado el coste se puede disparar, el taxi por su parte te costará unos 45 euros pero asegúrate de qué suplementos van a aplicarte antes de salir del aeropuerto (si llegas pasadas las 7 de la tarde o en domingos o festivos cuenta con un 15% de incremento).

Aeropuerto de Beauvais-Tillé | De Rastrojo (D•ES) - CC BY-SA 4.0 - Wikimedia Commons

Si vuelas en alguna de las aerolíneas de bajo coste, Ryanair por ejemplo, es más que probable que no aterrices en el Charles de Gaulle ni en Orly sino en Beauvais-Tille; de los tres aeropuertos de París, es el que tiene peor conexión con el centro de la ciudad, la opción más económica es utilizar el autobús lanzadera que va del aeropuerto hasta Porte Maillot y desde allí, utilizando la línea 1 de metro o la C del RER (el servicio de trenes francés) llegar hasta el centro de París. Sale un autobús 20 minutos después de la llegada de cada vuelo (no te entretengas más de la cuenta recogiendo la maleta…) y tarda cerca de hora y media en completar el recorrido. Te costará poco más de 15 euros.

Por supuesto también puedes optar por el taxi o el servicio de transfer privado.