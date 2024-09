Cómo hacer una maleta de mano sin problemas de espacio o peso

No es ningún secreto que la maleta de mano se ha convertido, indudablemente, en una grandísima compañera de aquellos que viajan en avión. Pero no solamente para esas personas, sino también para las que se desplazan en otro tipo de transportes, como son el tren o el coche, y necesitan optimizar al máximo el espacio.

Lo normal, sobre todo cuando hablamos de maletas de mano, es que cuenten con unas dimensiones de 55x35x20 y un peso máximo de 10 kilos. A pesar de que suelen tener bastante espacio, lo cierto es que para muchos supone un auténtico quebradero organizar esta maleta. Si eres de esos, ¡te contamos algunos consejos a tener en cuenta para que sea mucho más fácil para ti!

Piensa qué vas a necesitar, realmente, en tu viaje

Parece algo obvio, pero es uno de los mejores consejos que podemos darte. Es importante que utilices ropa que puedas combinar fácilmente para que parezca que llevas conjuntos distintos todos los días. Y es que no hay necesidad de llevar el doble de ropa, porque es imposible. Lo que sí te recomendamos es que consultes el tiempo que hará en tu destino y qué temperatura media habrá para hacerte una idea de qué tipo de ropa meter en tu maleta de mano.

Equipaje | Pixabay

[[H2:Hay quien prefiere ir abrigado en el viaje…]]

La ropa que esté dentro de la maleta debe estar organizada

Sobre todo sucede en las compañías aéreas de bajo coste. Al tener un espacio reducido en el que guardar sus enseres personales, deciden ponérselo encima. Por ejemplo, si vas a un destino en el que hace mucho frío, puedes ponerte algún jersey y así no te ocupa más espacio en la maleta de mano. Eso si viajas en tren o en avión, puesto que si lo haces en coche puedes ponerlo encima delo sobre tus piernas. ¡El caso es que vayas cómodo pero, a su vez, se trate de un gesto práctico!

No es cuestión de meter ropa por meter, ni mucho menos. Podrás llevar más cosas si lo organizas previamente. Te recomendamos que la enrolles o que la distribuyas en pequeños compartimentos que puedes adquirir en las principales tiendas online. Hay quien decide utilizar bolsas de vacío pero, cuidado, porque aunque puedas meter muchas más prendas, el peso no varía por ir envasado todo al vacío. ¡No puede superar el límite establecido si viajas en transporte público!

Maleta | Pixabay

[[H2:Zapatos… los justos]]

El neceser y las bolsas transparentes

Es, sin duda, uno de los elementos que más espacio puede ocupar en tu maleta. Por lo tanto, te recomendamos que lleves unas zapatillas cómodas para disfrutar de paseos o visitas a numerosos monumentos en el destino escogido. Lo recomendable es que, más allá de los que lleves puestos, lleves un par más por si acaso. Eso sí, cuanto menos ocupe mucho mejor y que sean lo más combinables posible con la ropa escogida. ¡Es la clave!

Por tamaño, si viajas en coche o en el tren, puedes meter los botes de líquidos que quieras en tu neceser. Ahora bien, si vas a viajar en avión, debes tener en cuenta que el límite de los envases es de menos de 100 ml. Además, los que tengas, deben ir en una bolsa transparente de 20x20 centímetros que, aunque guardes en tu maleta, deberás sacar a la hora de pasar el control de seguridad. Es decir, maquillaje, pasta de dientes, desodorante, colonia… todo eso, en la bolsita.

Maleta, dispositivos electrónicos | Pixabay

No olvides algunos elementos básicos y necesarios

Son cuestiones que mucha gente no suele recordar, pero que vienen realmente bien. Un claro ejemplo lo encontramos en unas chanclas para poder estar más cómodo en la habitación, que no ocupan mucho espacio y suelen venir muy bien. No olvides los cargadores de teléfonos, ordenadores y demás aparatos electrónicos. Y no solamente eso, sino que debes enterarte si en el destino que viajas hay un enchufe diferente.