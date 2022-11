Brooke Schoenman, la joven que te enseña a viajar con una mochila enana (como ella lleva años haciendo)

La joven estadounidense Brooke Schoenman lleva años perfeccionando el arte de viajar con el equipaje más pequeño posible. Como ella misma cuenta, una vez se llevó una mochila con una capacidad de 12 litros como maleta para 3 semanas de viaje. Para que te hagas una idea, esa mochila era más pequeña que la que se suele usar para transportar un ordenador portátil.

Brooke ha hecho de su arte para hacer maletas su oficio, y ahora tiene una web y una cuenta de Instagram llamadas Her packing list donde da consejos sobre cómo hace equipajes ligeros para viajar más cómodo y evitar pagar más por las maletas. Además, imparte cursos y masterclass para aprender sus técnicas.

Pero, ¿de dónde nació el interés de la joven por hacer estas maletas cada vez más pequeñas? Lo narra ella misma en su web. "Érase una vez una chica que viajaba sola en una pequeña ciudad de Polonia y que llevaba demasiado equipaje: la mochila vieja y pesada en mi espalda más otra mochila en mi pecho. La mochila estaba repleta de mi equipo más caro e importante".

"Estaba cansada, agobiada y cansada... y se notaba . Cuando un chico polaco increíblemente amable y servicial decidió descargarme de mi mochila y acompañarme personalmente a mi tranvía imposible de encontrar, me sentí aliviada. Podría haberse escapado fácilmente con mis posesiones más importantes y dejarme tirada".

"Afortunadamente no lo hizo. Pero prometí que nunca más me pondrían en una posición en la que no solo me sintiera agobiada por mi equipaje, sino que también se me notara. Así despertó mi interés en hacer maletas de manera más inteligente y ayudar a otras personas a hacer lo mismo", relata.

A día de hoy, en su web hay más de 200 listas específicas para hacer tu maleta dependiendo del lugar del mundo al que viajes, y siempre con la máxima de que menos es más.

