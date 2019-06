Viajar es uno de los mayores placeres de la vida, y que estés embarazada no significa que vayas a perdértelo. Esperar un bebé y disfrutar de una buena escapadita no son dos cosas incompatibles, solo hay que tomar algunas precauciones o seguir algunos consejos para realizarlo correctamente.

Pero claro, si el embarazo es de alto riesgo siempre es mejor seguir las indicaciones del ginecólogo y posponer estas "vacaciones". El lugar, la fecha o el transporte son algunas de las grandes incógnitas. No te pierdas estos 9 consejos para viajar si estás embarazada. ¡Dale al play!

1. Cuándo viajar

Es conveniente no hacerlo antes del el primer trimestre (antes de la semana 12) ya que las molestias son mayores, como las náuseas, vómitos y cansancio. Tampoco después del último trimestre (después de la semana 28), no sólo por el peso, ya que también hay riesgo de parto prematuro.

2. Donde

Lo mejor es evitar sitios muy asilados o lugares donde vayas a hacer muchas actividades.

3. Transporte

Coche: si se viaja en coche hay que parar cada dos horas y el cinturón de seguridad abrochado por debajo del vientre

Avión: Si vas a volar, recuerda que debes mantener activa la circulación de las piernas, para ello muévalas o haz ejercicios con los pies y levántate de tanto en cuando para dar pequeños paseos, especialmente si el viaje es de larga duración.

4. Vacunas

Si se ha planeado un viaje a algún país exótico, es importante informarse de las vacunas necesarias, y si éstas son adecuadas durante el embarazo. Sin embargo, lo mejor es hablar con el médico de las enfermedades que se pueden contraer y si vale la pena vacunarse.

5. Comidas

Durante el embarazo es importante comer bien e hidratarse, así que es interesante llevar siempre a mano algún tipo de tentempié para matar el hambre y para evitar períodos largos sin ingerir alimentos que puedan causar mareos, un síntoma muy frecuente en mujeres embarazadas.

Por otro lado, en algunos destinos es aconsejable no lavarse los dientes con agua local y beber agua embotellada, ya que puede que el agua de nuestro destino no sea potable. Y, por supuesto, no comer alimentos crudos.

6. Saunas

Las saunas y balnearios suelen ser otro destino recurrente en vacaciones, si vas a uno de ellos evita las saunas o las aguas demasiado calientes ya que puede afectar al feto o puede bajarte demasiado la tensión y hacer que te marees. Además, si vas a hacerte algún masaje procura que la persona sea experta, ya que hay ciertos masajes que pueden provocar contracciones.

7. Medicamentos y otros objetos necesarios

Un botiquín básico de viajes debe llevar solo aquellos medicamentos que el médico haya recetado, siempre cuando consultes con el médico los que sean convenientes y que no puedan producir ningún mal efecto sobre el feto. Por otro lado, algo que si es necesario llevar es el protector solar y repelente contra los mosquitos, ya que son transmisores de enfermedades como el dengue y el zika.

8. Seguro de viajes

Es aconsejable contratar un seguro de viaje de amplia cobertura sanitaria siempre que se viaja y asegurarse de que tiene una cláusula incluida para embarazadas.

9. Descansos

Es conveniente parar y descansar antes de continuar con el viaje. Algunas de las cosas que se deben evitar cuando viajas o haces excursiones es caminar bajo el sol.