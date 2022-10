Tres estudios destacan la importancia de medir la percepción social de la pandemia

Investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en colaboración con científicas de otras instituciones, han publicado dos artículos sobre validación de escalas para analizar la alfabetización en salud de la ciudadanía durante la pandemia y el nivel de fatiga pandémica desarrollado por la población, dos líneas de trabajo relacionadas con el estudio Cosmo-Spain, que desde 2020 lleva evaluando la percepción social de la pandemia en España.

En el primero de los trabajos las autoras evalúan las propiedades psicométricas de una versión en español del 'Cuestionario de Alfabetización en Salud covid-19' (CHL-Q), que que permite evaluar la habilidad para acceder, comprender, evaluar y aplicar la información sobre coronavirus, fue incluido en la iniciativa de la OMS covid-19 Snapshot Monitoring con el objetivo de facilitar la realización de estudios sobre conocimientos y comportamiento durante la pandemia. El artículo se ha publicado en la revista 'Health and Quality of Life Outcomes'.

Los resultados señalan que la versión española de esta herramienta es "adecuada y fiable para medir la alfabetización en salud relacionada con la covid-19 en la población general". Además, es un instrumento útil para evaluar si las autoridades públicas, los medios de comunicación y la comunidad médica y científica han sido capaces de llegar a la población para ofrecerle la información en los términos que necesita. Contar con este tipo de herramientas es fundamental para gestionar una realidad que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto: la importancia de los conocimientos sanitarios para tomar decisiones preventivas con conocimiento de causa.

Fatiga pandémica

En cuanto a la segunda publicación, partía del objetivo de analizar las propiedades psicométricas de la escala de fatiga pandémica específica de la COVID-19 empleada en la población general española (COVID-19 Pandemic Fatigue Scale, CPFS). Los resultados, publicados en 'JMIR Public Health and Surveillance', sugieren que esta escala tiene una fiabilidad y consistencia adecuadas, “mostrándose como una herramienta útil para conocer el nivel de fatiga pandémica en la población general, lo que puede ayudar a orientar las estrategias de comunicación e información”.

Una tercera publicación, también relacionada con el Cosmo-Spain y liderada por el mismo equipo de investigadoras del ISCIII, confirma la relevancia de transmitir el conocimiento científico para facilitar elevados niveles de aceptación de las vacunas contra la COVID-19, tal y como ha sucedido en España.

Los resultados, publicados en 'American Journal of Public Health', reflejan que la aceptación de la vacunación casi se duplicó entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, y señalan que para reforzar la confianza de la población en las instituciones, los profesionales de la salud y la comunidad científica es fundamental garantizar un acceso veraz, sencillo y comprensible a la información, buscando estrategias para los colectivos más reacios.

