El sistema inmunitario de hombres y mujeres cambia a ritmos diferentes con la edad

Entender el envejecimiento del sistema inmunitario es clave, ya que, con la edad, la composición de las células inmunitarias cambia, de tal manera que sus funciones protectoras se deterioran. Este proceso provoca una mayor susceptibilidad a enfermedades.

La diferencia en la respuesta inmunitaria entre hombres y mujeres es un aspecto que no ha sido estudiado hasta ahora, pero que resulta vital para lograr una medicina de precisión.

Según un nuevo estudio del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el envejecimiento inmunológico sigue dinámicas diferentes entre los dos sexos.

El hallazgo, que hasta ahora solo se había observado de manera global en la población, identifica las células y los genes responsables del proceso, y proporciona una explicación molecular a las diferencias.

Dinámicas distintas

Los resultados revelan que los cambios en las defensas inmunológicas de las mujeres son más pronunciados con la edad, con un aumento de células inmunitarias inflamatorias. Este fenómeno se asocia a las enfermedades autoinmunes, que desarrollan principalmente las mujeres, especialmente en edades avanzadas.

Por otro lado, el envejecimiento del sistema inmunitario de los hombres presenta globalmente cambios menos extensos. Se ha observado un aumento de determinadas células sanguíneas que presentan alteraciones previas a la leucemia, hecho que explica la frecuencia elevada de algunos tipos de cánceres de la sangre en hombres de edad avanzada.

Durante la investigación se han analizado muestras sanguíneas de cerca de 1.000 personas de diferentes edades que cubren toda la vida adulta, gracias a una tecnología capaz de estudiar cada célula individualmente. En total, las investigadoras han examinado la actividad de 20.000 genes en más de un millón de células sanguíneas. Esta investigación ha permitido identificar cómo cambia el sistema inmunitario con el paso de los años, y detectar diferencias claras entre sexos.

Maria Sopena-Rios, investigadora del BSC y primera coautora del estudio, explica que los análisis del sistema inmunitario hasta ese momento se llevaban a cabo a partir de la media de muchas células a la vez, lo cual no permitía estudiar los efectos progresivos del envejecimiento. "Con el análisis célula a célula y una muestra mucho más grande, hemos podido detectar estos patrones y compararlos de manera robusta entre sexos biológicos", destaca la experta.

Además, el equipo ha utilizado algunos métodos computacionales avanzados que no se habían aplicado nunca a conjuntos de datos tan complejos para gestionar, procesar y analizar un volumen de datos de esta magnitud. Los autores destacan el superordenador MareNostrum 5 como pieza clave para hacer posible el estudio.

Muestra equilibrada

Si bien existen evidencias de que el sistema inmunitario envejece de manera diferente según el sexo, las autoras del estudio explican que las mujeres han estado tradicionalmente infrarrepresentadas. Por primera vez, las muestras entre hombres y mujeres han sido equilibradas en un estudio de esta escala.

"Muchos estudios todavía no tienen en cuenta el sexo en sus análisis, o directamente solo utilizan datos de hombres, de manera que dejan preguntas clave sin respuesta. Nuestra investigación nace precisamente de esta necesidad y combina una mirada científica con perspectiva de sexo, datos inclusivos y un gran poder computacional", afirma Marta Melé, líder del grupo de Transcriptómica y Genómica Funcional del BSC y directora del estudio.

Hacia un diagnóstico personalizado

La investigación es un primer paso en la incorporación del sexo biológico como variable clave en la medicina de precisión del envejecimiento y abre vías al desarrollo de estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas mejor adaptadas a las necesidades individuales de cada sexo.

Aida Ripoll-Cladellas, investigadora del BSC y primera coautora del estudio, recalca el papel fundamental del sistema inmune en todo el organismo: "Las diferencias que hemos observado tienen un impacto generalizado muy importante en todo el cuerpo. Entender mejor el envejecimiento del sistema inmune puede ayudarnos a entender procesos que van más allá de la sangre y afectan a múltiples tejidos".

El envejecimiento no es un proceso homogéneo en toda la población. Tratarlo de forma individual ayuda a entender cómo varía entre mujeres y hombres. Este proceso es esencial para mejorar la salud inmunitaria y promover un envejecimiento saludable al alcance de todos.

Referencia:

Maria Sopena-Rios et al. Single-cell atlas of the human immune system reveals sex-specific dynamics of immunosenescence. Nature Aging, DOI: 10.1038/s43587-026-01099-x