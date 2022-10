Los renos del norte se quedan sin lugares donde pastar

Los rebaños de renos tienen una larga historia en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia y han dado forma al paisaje montañoso de la región denominada Fenoescandinavia —que incluye a la península escandinava y la de Kola, Carelia y Finlandia—. Ahora, un estudio publicado en 'Scientific Reports' muestra que la mayor parte de estas tierras están amenazadas por la expansión de las actividades humanas hacia el norte.

Los autores del trabajo han utilizado un sistema de información geográfica (SIG) integrado a gran escala en tres países: Noruega, Suecia y Finlandia. Sus resultados indican que alrededor del 60 % de la región en la que se alimentan estos animales está sometida a múltiples presiones, y que el 85 % está expuesto a al menos una presión. Esto reduce drásticamente el tamaño y la calidad de la zona de pasto para los renos en el verano. El estudio ha revelado que solo el 4 % de la zona permanece inalterada.

"En el norte de Fennoscandinavia tenemos la suerte de contar todavía con uno de los sistemas de apacentamiento de renos más antiguos de Europa, en el que estos rumiantes pueden vagar libremente por el 40 % de Noruega, Suecia y Finlandia. O, al menos, lo hacían. Con el aumento de la presencia humana en múltiples frentes, la supervivencia de los rebaños nórdicos de renos está amenazada", señala Marianne Stoessel, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Estocolmo.

Apacentamiento y biodiversidad vegetal

El problema no es nuevo y la comunidad científica ya había advertido de los riesgos. Según Stoessel, "la novedad es que por fin hemos conseguido tener una visión general de estas presiones en toda la zona. No fue fácil, ya que los diferentes usos del suelo actúan a distintas escalas y pueden ser muy dinámicos. Además, también influyen los depredadores y los efectos del cambio climático en el apacentamiento", afirma Marianne Stoessel.

"Este es un proceso clave para mantener la biodiversidad vegetal, incluso en las montañas. Por eso, era importante que estudiáramos el alcance de estas presiones acumulativas teniendo en cuenta los pastos de verano, donde se alimentan los renos", comenta Regina Lindborg, coautora del estudio y coordinadora del proyecto de investigación.

Debido a la gran extensión de estas presiones en la región y al cambio climático, este estudio sugiere un alto riesgo de cambio de la vegetación y del paisaje en el futuro, lo que llevará a una concentración del apacentamiento de los renos en las zonas menos perturbadas y a la invasión de árboles y arbustos en las más alteradas.

El estudio forma parte del proyecto de investigación Los efectos interactivos del uso de la tierra y el calentamiento global en las tierras de apacentamiento del norte de Fennoscandia.

Referencia:

Marianne Stoessel, Regina Lindborg. 'Mapping cumulative pressures on the grazing lands of northern Fennoscandia', 'Scientific Reports' (2022).