Los químicos sintéticos están muy extendidos en los ecosistemas marinos

Pesticidas, fármacos y otros compuestos creados por el ser humano constituyen una parte significativa de la materia orgánica disuelta en el océano, según un estudio publicado en Nature Geoscience.

Las zonas costeras son las más afectadas, donde hasta una quinta parte de esta materia está formada por químicos sintéticos.

Los resultados indican que es posible medir estos compuestos de forma fiable, lo que permitirá evaluar con mayor precisión sus efectos sobre los ecosistemas marinos.

Los productos químicos destinados a la agricultura, la industria y la medicina están alcanzando los océanos, pero hasta ahora los estudios sobre su magnitud se habían limitado a escalas regionales. La comprensión de su distribución y persistencia a nivel global sigue siendo escasa.

Distribución y persistencia en el océano

Daniel Petras, Universidad de California, Riverside (Estados Unidos) y su equipo recopilaron 21 conjuntos de datos públicos de carbono orgánico disuelto que incluían 2.315 muestras de agua de mar de zonas costeras, arrecifes de coral y mar abierto en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico Norte. En estas muestras identificaron directamente 248 químicos fabricados por el ser humano, con un nivel medio del 2% de la intensidad de señal detectada.

Las muestras cercanas a las costas mostraron los niveles medianos más altos (hasta 20%), mientras que en el océano abierto los valores fueron mucho menores (alrededor de 1%).

En general, la abundancia de estos compuestos disminuye a medida que aumenta la distancia de la tierra y la profundidad del agua. Los químicos industriales, como los usados en plásticos y productos de cuidado personal, se encontraron en todos los ambientes marinos, mientras que pesticidas y fármacos eran más frecuentes cerca de las costas.

Estos resultados evidencian la amplia distribución de contaminantes humanos en los océanos, desde la costa hasta aguas profundas. Los autores destacan que la presencia de químicos industriales lejos de su fuente indica una alta persistencia ambiental y subrayan la necesidad de un monitoreo global para evaluar su extensión y efectos sobre los ecosistemas marinos.

Referencia:

Daniel Petras et al. "Widespread presence of anthropogenic compounds in marine dissolved organic matter" Nature.