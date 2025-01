Plantas fósiles revelan los ambientes de los dinosaurios hace 100 millones de años

Investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis han identificado una nueva asociación de plantas fósiles del límite Cretácico Inferior-Cretácico Superior, halladas en el municipio de Mosqueruela, en la provincia de Teruel.

Estos fósiles, que pertenecen a gimnospermas como las coníferas del género Frenelopsis y las hojas acintadas del género Desmiophyllum, se encontraron en estratos de origen marino costero, lo que indica que estas plantas crecían cerca de la línea de costa en la región del mar de Tethys, hace unos 100 millones de años.

Los fósiles han sido hallados en depósitos de baja energía, probablemente arrastrados por corrientes o mediante el medio aéreo. Según Luis Miguel Sender, primer autor del estudio, estos restos son singulares debido a su tamaño y a su localización en depósitos marinos, lo que proporciona información valiosa sobre los ecosistemas de la época. Este descubrimiento también ha permitido establecer nuevas comparaciones con otras paleofloras costeras, desde Brasil hasta el oeste del mar de Tethys.

Más conocimiento sobre la vegetación

Alberto Cobos, director de la Fundación Dinópolis, destacó la relevancia de este hallazgo, ya que, además de enriquecer el conocimiento sobre la vegetación, ofrece datos cruciales para entender los ambientes en los que vivían los dinosaurios. En la misma zona se encuentran importantes evidencias de huellas de dinosaurios terópodos, lo que sugiere que los dinosaurios caminaban por este paisaje costero.

La investigación forma parte de las acciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, financiada por el Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, y cuenta con la colaboración de varias entidades locales.

Referencia:

Sender, L.M., Mampel, L. y Cobos, A. "First evidence of terrestrial plants in marine deposits from the upper Albian–Cenomanian of northeastern Spain (Teruel province) and their palaeogeographic and palaeoenvironmental implications". Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (2024).