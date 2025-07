Los óvulos humanos ralentizan el reciclaje celular para proteger su calidad

Los óvulos humanos son unas de las células más pacientes del cuerpo, ya que permanecen latentes durante décadas hasta que se las necesita.

Un estudio publicado hoy en The EMBO Journal muestra que, a medida que maduran con el tiempo, estas células ralentizan deliberadamente la actividad de sus sistemas internos de eliminación de residuos. Esto es muestra de un diseño evolutivo que mantiene el metabolismo de las células a niveles mínimos y evita daños potenciales.

"Al analizar más de cien óvulos recién donados, el mayor conjunto de datos existente de su tipo, descubrimos una estrategia sorprendentemente minimalista que ayuda a las células a mantenerse intactas durante muchos años", afirma Elvan Böke, autora principal del estudio y jefa de grupo en el Centro de Regulación Genómica (CRG).

Las mujeres nacen con entre uno y dos millones de óvulos inmaduros, una reserva que se reduce a unos pocos centenares en la menopausia. Cada óvulo debe resistir el desgaste de hasta cinco décadas antes de poder dar lugar a un embarazo. El nuevo estudio sugiere cómo gestionan este mecanismo.

Reciclaje y mantenimiento

El reciclaje de proteínas es esencial para el mantenimiento, y los lisosomas y proteasomas son las principales unidades de eliminación de residuos de la célula. Pero cada vez que estos componentes celulares degradan las proteínas, consumen energía. Esto, a su vez, puede crear especies reactivas de oxígeno (ROS), moléculas nocivas que pueden dañar el ADN y las membranas.

El equipo no midió las ROS directamente, pero plantea la hipótesis siguiente: al frenar el reciclaje, el óvulo mantiene la producción de ROS al mínimo y realiza las tareas de mantenimiento necesarias para sobrevivir.

La idea concuerda con un trabajo previo del mismo grupo, publicado en 2022, que demostró que los ovocitos humanos omiten deliberadamente una reacción metabólica fundamental para frenar la producción de ROS. En conjunto, ambos estudios sugieren que los óvulos humanos se desactivan de diferentes maneras para minimizar el riesgo de deterioro durante el mayor tiempo posible.

El descubrimiento fue posible gracias a la recolección de más de 100 óvulos de 21 donantes sanas de entre 19 y 34 años a través de la clínica de fertilidad Dexeus Mujer, en Barcelona, ​​ 70 de los cuales eran óvulos listos para la fecundación y 30 eran ovocitos todavía inmaduros.

Ovocito humano fijado y sometido a inmunotinción. Las mitocondrias se muestran en naranja y el citoesqueleto de actina en verde. El ADN se muestra en azul claro. / Gabriele Zaffagnini (CRG)

Mediante sondas fluorescentes, el equipo rastreó la actividad de los lisosomas, las proteasomas y las mitocondrias en células vivas. Los tres valores fueron aproximadamente un 50 % inferiores a los de las células de soporte circundantes de los óvulos y disminuyeron aún más a medida que maduraban.

Las imágenes en vivo mostraron cómo los óvulos expulsaban los lisosomas al líquido circundante durante las últimas horas antes de la ovulación. Al mismo tiempo, las mitocondrias y las proteasomas migraron al borde exterior de la célula.

"Es una especie de limpieza de primavera que desconocíamos que los óvulos humanos pudieran realizar", afirma Gabriele Zaffagnini, primer autor del estudio.

Es el estudio a mayor escala de óvulos humanos sanos obtenidos directamente de mujeres. La mayoría de las investigaciones hasta la fecha se han basado en óvulos madurados artificialmente en placas. Sin embargo, estos ovocitos madurados in vitro a menudo presentan un comportamiento anormal y se asocian a peores resultados de la fecundación in vitro (FIV).

Mejorar las tasas de éxito de la FIV

El estudio podría impulsar nuevas estrategias para mejorar las tasas de éxito de los millones de ciclos de FIV que se llevan a cabo cada año en todo el mundo. "A las pacientes con problemas de fertilidad se les aconseja habitualmente tomar suplementos aleatorios para mejorar el metabolismo de los óvulos, pero hay poco consenso sobre la evidencia de cualquier beneficio para los resultados del embarazo", afirma Böke.

"Al analizar óvulos recién donados, hemos encontrado evidencias que sugieren que el enfoque opuesto, es decir, mantener el metabolismo naturalmente tranquilo del óvulo, podría ser una mejor estrategia para preservar su calidad", añade.

El equipo ahora planea examinar óvulos de donantes con edades superiores y de ciclos de FIV fallidos para ver si la limitación de la actividad de las unidades de eliminación de residuos celulares disminuye con la edad o la enfermedad.

Referencia:

Zaffagnini et al. "The proteostatic landscape of healthy human oocytes". The EMBO Journal (2025)