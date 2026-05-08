La OMS dice que no hay razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que no existen razones para que el brote de hantavirus registrado en un crucero derive en una gran epidemia ni pueda compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con ocho casos detectados hasta ahora, cinco de ellos confirmados", dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la covid-19 se contagiaba por vía respiratoria.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a la registrada en Argentina entre 2018 y 2019, y que terminó con 34 contagios.

Aplicar las lecciones aprendidas con la pandemia

"Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar: contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho", recordó.

"Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión", agregó el experto.