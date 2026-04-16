Una nueva herramienta permite medir los cambios en la altura de árboles y edificios

Un equipo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) ha desarrollado una nueva herramienta que mejora el conocimiento actual de la altura de la vegetación, de edificios y de otros objetos del territorio. El método, llamado LidarTeam, alcanza unos niveles de precisión inéditos en modelos digitales de extensión y evolución vertical. Además, trabaja con una gran cantidad de metadatos asociados y consultables en acceso abierto.

LidarTeam ha sido creado para estudiar grandes áreas con un nivel de detalle muy alto, con información de cada 2 × 2 metros. Por primera vez, una herramienta de este tipo facilita datos de dinámica vertical completos territorialmente y a lo largo de múltiples periodos. La tecnología ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación en Métodos y Aplicaciones en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (GRUMETS), y la investigación se ha publicado en el International Journal of Digital Earth.

El método está basado en el procesamiento masivo de datos a partir de vuelos del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y permite captar información del territorio densa y detallada. La nueva tecnología evita errores que eran habituales en procedimientos anteriores, como áreas de pendientes pronunciadas o debido al vuelo de aves. Gracias a la sinergia con otros datos de teledetección (satélite, ortofotografía aérea de infrarrojos) y diferentes modelos del terreno y de pendientes, LidarTeam alcanza una alta precisión e incluye metadatos avanzados que aportan contexto temporal y de calidad.

Cataluña en números

El equipo ha validado la herramienta a través de la producción de tres modelos digitales de alturas, dos en toda Cataluña y uno en el área metropolitana de Barcelona (AMB). En total, han abarcado 65.000 kilómetros cuadrados, a partir de los datos de 5.355 puntos en edificios y 4.160 en bosques.

Xavier Pons, coordinador del estudio, destaca que la tecnología permite "tener al alcance de la mano la altura de árboles, arbustos, edificios, etc. con una exactitud extrema en todo un país y, además, permite estudiar las dinámicas detalladas, en este caso verticales, en zonas de bosques y urbanas". Explica que el alto nivel de detalle es clave en territorios fragmentados como Cataluña para entender bien la textura y su evolución.

La información aportada puede aplicarse también en otras zonas de España y es clave para analizar la relación con otras series temporales, como la de incendios forestales o la de usos y cubiertas del suelo durante casi medio siglo. También ayuda a rastrear cómo varía el volumen de madera de los bosques a lo largo del tiempo y a hacer análisis de biodiversidad.

LidarTeam permite conocer datos como dónde se encuentran los bosques más altos de Cataluña o qué especies tienen un crecimiento más rápido. La altura más importante detectada hasta ahora con la tecnología ha sido un plátano de sombra (Platanus sp.) del parque de la Devesa de Girona.

En cuanto a las zonas urbanas de Barcelona, los máximos superan los 100 m en ocho barrios donde hay construcciones emblemáticamente altas, como Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (Torre de Collserola), la Barceloneta (Hotel Arts), el Raval (Torre de Jaume I), el Poblenou y Diagonal Mar (Hotel Melià Barcelona Sky) y, naturalmente, la Sagrada Familia en el barrio que lleva su nombre.

El árbol más alto de Cataluña detectado con el nuevo método es un plátano de sombra del parque de la Devesa de Girona. El investigador Xavier Pons comprobó el pasado mes de marzo que el árbol aún seguía en pie. / UAB

Recursos accesibles

El conjunto de datos está disponible y se puede descargar o ser utilizado a través de un geoservicio que sigue los principios FAIR (sigla en inglés de 'localizables, accesibles, interoperables y reutilizables').

Las funcionalidades permiten a los usuarios comentar y reportar información con mucha precisión geográfica. Todos los datos son accesibles en el navegador de código abierto del software gratuito de SIG y teledetección MiraMon, creado por GRUMETS. Actualmente, lo utilizan unas 200.000 personas en 41 países.

Referencia:

Pons Pons, X. et al. LidarTeam: a remote sensing driven method for massive lidar data to regional DHM refined through user feedback. [[LINK:EXTERNO|||%20https://doi.org/10.1080/17538947.2025.2562051|||International Journal of Digital Earth]] (2025).