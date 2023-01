Una nueva combinación farmacológica muestra eficacia en cáncer de páncreas

Una nueva combinación farmacológica ha demostrado una mejora significativa en la supervivencia global en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, en comparación con el tratamiento convencional, en uno de los tumores con peor pronóstico a los cinco años del diagnóstico, que representa el octavo tumor con mayor incidencia en España.

El ensayo internacional de fase III NAPOLI-3, en el que ha participado el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), se presentó en el Simposio GastroIntestinal de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebró del 19 al 21 de enero pasado, en San Francisco (Estados Unidos).

"Tan solo el 20 % de los pacientes con cáncer de páncreas son candidatos a una cirugía, que por ahora es el único tratamiento curativo y, de estos, el 80 % recae y acaba desarrollando metástasis, por lo que la mayoría de los pacientes de cáncer de páncreas acaba llegando a este estadio", afirma la investigadora del VHIO, Teresa Macarulla, que ha formado parte del comité científico de este ensayo internacional. En este sentido, la nueva estrategia terapéutica tiene como objetivo "que puedan vivir más y mejor, porque controlamos la enfermedad y así tienen una mejor calidad de vida", añade.

La nueva combinación farmacológica lleva por nombre NALIRIFOX (contiene irinotecán liposomal con fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) y está diseñada para esos pacientes con cáncer de páncreas que no son candidatos a cirugía.

Se cuenta con medicamentos ya autorizados

En el ensayo clínico de fase III se incluyeron 770 pacientes y la media de la supervivencia general fue de 11,1 meses en los pacientes tratados con el nuevo NALIRIFOX, frente a los 9,2 meses en los que recibieron el tratamiento estándar (gemcitabina más nab-paclitaxe). La supervivencia sin progresión (el tiempo entre que se inicia el tratamiento hasta que el tumor vuelve a crecer) también mejoró significativamente de 5,6 meses a 7,4 meses.

"Actualmente tenemos pocas opciones de tratamiento para los pacientes de cáncer de páncreas metastásico así que cualquier avance en este sentido es una buena noticia. Contar con una nueva opción terapéutica con NALIRIFOX es un paso más y nos motiva para seguir investigando en nuevos tratamientos", sostiene Macarulla.

La combinación NALIRIFOX consta de medicamentos que ya están autorizados y se usan en tratamiento oncológicos, por lo que su seguridad y eficacia ya está probada.

Para la investigadora, este elemento podría acelerar los trámites para su validación por parte de las autoridades sanitarias, una vez superada la fase III del ensayo.

Referencia:

Zev A Wainberg, Davide Melisi, Teresa Macarulla et al.: 'NAPOLI-3: A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Liposomal Irinotecan + 5-fluorouracil/leucovorin + Oxaliplatin (NALIRIFOX) versus Nab-paclitaxel + Gemcitabine in Treatment-naïve Patients with Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (mPDAC)'. Presentación en ASCO GastroIntestinal Symposium (enero, 2023).