La malaria condicionó la expansión de los primeros humanos en África

Durante décadas, las explicaciones sobre cómo se expandieron los primeros humanos por África se han centrado casi exclusivamente en el clima. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que las enfermedades infecciosas también desempeñaron un papel relevante.

Un estudio liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Geoantropología (Alemania) y de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) muestra que las poblaciones humanas evitaron sistemáticamente las áreas con mayor riesgo de transmisión. Esto influyó en su expansión, aislamiento y mezcla genética mucho antes del desarrollo de la agricultura.

El trabajo, publicado en Science Advances, analiza el impacto de la malaria, causada por Plasmodium falciparum, entre hace 74.000 y 5.000 años, un periodo clave anterior tanto a la gran dispersión fuera de África como a la aparición de la agricultura. Para ello, el equipo reconstruyó la distribución pasada de mosquitos del género Anopheles —vectores de la enfermedad— mediante modelos climáticos y ecológicos, y estimó el riesgo potencial de transmisión a lo largo del tiempo.

"Combinamos modelos de distribución de especies de mosquitos con datos paleoclimáticos y epidemiológicos", explica Margherita Colucci, investigadora del Max Planck y primera firmante del estudio. "Esto nos permitió estimar el riesgo de transmisión de malaria en África subsahariana".

Fragmentación y diversidad genética

Al comparar esos mapas con reconstrucciones independientes de la distribución de poblaciones humanas basadas en datos arqueológicos, los investigadores observaron un patrón claro: los humanos evitaban o no lograban asentarse en zonas con alto riesgo de malaria.

Este comportamiento tuvo consecuencias profundas. Al limitar los movimientos y separar grupos humanos en distintas regiones, la enfermedad contribuyó a fragmentar las poblaciones durante milenios.

"Los efectos de estas decisiones moldearon la demografía humana durante los últimos 74.000 años", señala Andrea Manica. "La malaria contribuyó a la estructura poblacional que observamos hoy. El clima y las barreras físicas no fueron los únicos factores".

Según el estudio, estas dinámicas influyeron en cómo los grupos humanos se encontraban, se mezclaban e intercambiaban genes, un proceso clave en la evolución de nuestra especie.

Los paisajes subsaharianos pueden constituir el caldo de cultivo ideal para los mosquitos portadores de la malaria / Seth R. Irish

Antes de la agricultura

Uno de los hallazgos más relevantes es que la malaria ya alcanzaba niveles muy altos hace unos 13.000 años, mucho antes del inicio de las prácticas agrícolas, que suelen asociarse al auge de muchas enfermedades infecciosas.

"Nuestros resultados muestran que la malaria ya era extremadamente elevada antes del origen de la agricultura", subrayan los autores. Esto cuestiona la idea de que la aparición de enfermedades como esta esté ligada únicamente a los cambios en el estilo de vida humano durante el Neolítico.

El estudio también encaja con evidencias genéticas, como la aparición de mutaciones relacionadas con la anemia falciforme —una adaptación a la malaria— miles de años antes de la domesticación de cultivos.

Una nueva mirada a la evolución humana

La investigación abre una vía novedosa para estudiar el papel de las enfermedades en la prehistoria, incluso en ausencia de ADN antiguo.

"Las enfermedades rara vez se han considerado un factor importante en la prehistoria más temprana", apunta Eleanor Scerri. "Nuestro trabajo cambia esa narrativa y proporciona un nuevo marco para explorar su papel en la historia profunda de nuestra especie".

En conjunto, los resultados sugieren que la malaria no fue solo un desafío sanitario, sino un factor clave en la configuración del mapa humano en África y en la evolución de Homo sapiens.

Referencia:

"Malaria shaped human spatial organization for the past 74 thousand years". Science Advances, 2026.