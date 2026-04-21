Un loro kea con una discapacidad es el macho alfa de su grupo

Los keas son ejemplares nativos de Nueva Zelandia, célebres por su curiosidad innata y conducta compleja, que a menudo se expresa a través de sus travesuras. Bruce, un ejemplo de esta especie sin pico superior, ha sorprendido a los investigadores de la Universidad de Canterbury (UC, Nueva Zelanda) y el Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) tras convertirse en el macho dominante de su grupo gracias a una estrategia de lucha única.

Un nuevo estudio, liderado por el investigador posdoctoral Alex Grabham (UC) y los profesores Ximena Nelson (UC) y Alex Taylor (investigador ICREA en el INc-UAB), revela los métodos innovativos que ha utilizado el loro para prosperar en su grupo social, a pesar de su discapacidad.

El equipo analizó la vida social de Bruce para entender su interacción con otros keas de su grupo en la reserva Willowbank Wildlife Reserve en Nueva Zelanda.

Bruce se ha convertido en el macho dominante de su grupo gracias a una estrategia de lucha única.

A través del registro de peleas, socializaciones en los puntos de alimentación, sesiones de acicalamiento y la recogida de excrementos para medir los niveles de la hormona corticosterona, el equipo consiguió mapear la jerarquía de dominancia del grupo y su relación con el estrés.

Resultados inesperados

"Todo lo que sabemos sobre las competiciones animales indica que el competidor más grande y mejor armado debería prevalecer. La ausencia de todo el pico superior debería haber comportado una gran desventaja para Bruce. Sin embargo, Bruce, la única ave con una discapacidad del grupo, no perdió ninguna interacción de dominancia con otros machos. Bruce era el macho alfa", comenta Grabham.

Según las observaciones del equipo, Bruce ha desarrollado una técnica de lucha nunca vista en otros keas: la justa. Mientras que otros individuos del grupo suelen morder hacia abajo el cuello de sus oponentes, Bruce utilizaba su pico inferior como si fuera una lanza.

Proyectaba la cabeza hacia delante a corta distancia y extendía el cuello o cargaba desde lejos mediante una carrera o un salto que lo dejaba desequilibrado por la inercia. Atacaba con el pico más de cinco veces más que los demás. Golpeaba desde distintos ángulos, distribuyendo los impactos por la cabeza, la espalda, las alas y las patas. El resultado: vencía a sus oponentes en el 73 % de los casos.

"Bruce no solo ha encontrado una forma de compensar la ausencia de su pico, ha desarrollado un estilo de lucha completamente nuevo y lo ha convertido en una ventaja", afirma Grabham.

Este ejemplar es el primer caso conocido de un animal de cualquier especie que, con una discapacidad, alcanza y mantiene el estatus de macho alfa por sí solo, sin aliados, gracias a la innovación conductual.

Los beneficios de ser macho alfa

El análisis detallado de su vida social también reveló los beneficios de ser macho alfa. Los niveles de hormonas relacionadas con el estrés de Bruce eran más bajos que los de sus compañeros. "Bruce es un gran ejemplo de cómo la innovación conductual puede mejorar el bienestar animal", destaca Alex Taylor. "Su discapacidad parece ser lo que lo ha llevado a la cima de la sociedad de los keas".

Bruce tenía acceso prioritario a la mayoría de los puntos de alimentación y recibía cuidados de los machos subordinados

Además, Bruce tenía acceso prioritario a la mayoría de los puntos de alimentación y recibía cuidados de los machos subordinados. Ellos limpiaban cuidadosamente el interior de su pico inferior para eliminar restos que él no podía retirar por sí mismo.

La flexibilidad de lo que los animales pueden lograr solo se comprende plenamente cuando se analizan conjuntamente el comportamiento y la fisiología subyacente

Los resultados dejan lugar a futuras investigaciones sobre el cuidado de animales con discapacidad. Bruce demuestra que intervenciones bienintencionadas, como las prótesis, no siempre mejoran la calidad de vida.

"La flexibilidad de lo que los animales pueden lograr solo se comprende plenamente cuando se analizan conjuntamente el comportamiento y la fisiología subyacente", concluye Ximena Nelson. "El éxito de Bruce nos obliga a replantearnos qué significa la discapacidad en especies que se comportan de forma compleja".

Referencia:

Grabham et al. A disabled kea parrot is the alpha male of his circus. Current Biology (2026).